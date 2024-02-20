Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни перекидають з Авдіївки сотні одиниць згорілої техніки в Маріуполь для утилізації, - Атеш

Росіяни перекидають з Авдіївки сотні одиниць згорілої техніки в Маріуполь для утилізації, - Атеш

20 лютого, 2024 вiвторок
17:14
Війна з Росією

Російські окупанти перекидають свою згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію в Маріуполь

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначено, що агенти руху "цілий день спостерігали нескінченний потік колон з транспортних тягачів, які, ймовірно, везли згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію десь у Маріуполі".

У повідомленні додають, що такі колони супроводжували цивільні автомобілі ФСБ Росії, а на тягачах були ЗІЛи, КАМАЗи, БМП, БТР і танки.

За словами партизанів, вони нарахували близько п’яти сотень техніки.

"Примітно, що якщо наші агенти змогли підрахувати близько п'яти сотень техніки, що згоріла, то скільки залишилося в місті й в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися. Якщо судити по прибутті такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати всіх РФ при штурмі, який характеризувався проривом "на м'ясі та металі", - акцентували в "Атеш".

  • З метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
  • Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста, а також прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку.
Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Військові новини
Читайте також:
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
20 лютого, 2024 вiвторок
Путін подарував лідеру КНДР лімузин: це порушення санкцій ООН
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
18 лютого, 2024 неділя
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
18 лютого, 2024 неділя
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.19
    Купівля 38.19
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 лютого
17:23
Ракета
Ракета з КНДР, якою РФ атакувала Україну, містила американські та європейські деталі, - CNN
17:15
Нафтобаза
НПЗ РФ, які зазнали ударів дронів, скоротили переробку нафти, а деякі не відновили роботу досі, - Bloomberg
17:12
Давид Арахамія
Нардеп Івченко заявив, що дітей ухилянтів можуть позбавити права на освіту. Арахамія спростував
17:10
PR
Пошук бізнес-партнерів: із TL HUB усе просто
17:04
"20 днів у Маріуполі"
В Україні зʼявився новий кінофестиваль для фільмів, знятих під час російсько-української війни
16:54
Еммануель Макрон
Французький аналог Дії: Макрон отримав посвідчення особи в смартфоні
16:49
військовий квиток, мобілізація
"Вони могли б воювати": оборонний комітет ВР розглядає питання мобілізації ув'язнених
16:45
Росіяни активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України
У РФ ув'язнених жінок вербують до участі у війні з Україною, - Спротив
16:41
Білий Дім
Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні
16:39
Вибори у Росії
Євросоюз ніколи не визнає результатів псевдовиборів Путіна на ТОТ України, - речник ЄС
16:38
Оновлено
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Путін подарував лідеру КНДР лімузин: це порушення санкцій ООН
16:38
Росія продовжує продукувати фейки
"Хто наважується кинути виклик маленькому маніяку в Києві, стає мішенню": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 20 лютого
16:35
продукти магазин
Найбільші ритейлери в Україні зіткнулися з проблемою нестачі чоловічих рук, – Forbes
16:33
діти, злочини росії
На ТОТ Запоріжжя окупанти посилили пропаганду серед дітей із залученням "досвіду Криму", - голова ОВА Федоров
16:22
На фото: травесті-діва Монро
"Чому це викликає шок?": діва Монро розповіла, як ходила у ТЦК та проходила ВЛК
16:20
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна здолала німецьку тенісистку Татьяну Марію у другому колі турніру WTA 1000 в Дубаї
16:07
санкції проти Росії
Слід уже зараз готувати 14-й пакет санкцій проти РФ, включивши в нього Росатом, - заступник глави МЗС Литви
16:05
У 67 років помер український актор Віктор Раду, відомий за серіалом "Ліквідація"
16:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Дмитро Овсянніков Крим Велика Британія кримінал санкції проти Росії
У РФ повідомили про звільнення під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя, затриманого в Британії
16:00
OPINION
Зоя Казанжи
Ми зняли нарешті окуляри з рожевими скельцями
15:55
взуття
"Ніколи не здавайся": Трамп випустив колекцію золотих кросівок для "справжніх патріотів"
15:46
Ексклюзив
Карта бойових дій Куп'янськ-Крохмальне
Ворог активізував штурмові дії в районі Синьківки, - депутат Харківської облради
15:45
Полонені, російська армія
За рік кількість дезертирів в армії РФ зросла вдесятеро, - правозахисники
15:26
Tinder
Через шахрайство з ШІ Tinder посилить верифікацію користувачів. Що зміниться
15:26
Оновлено
УПЛ
Вперше з початку великої війни: вболівальників пускатимуть на матчі УПЛ
15:25
Оновлено
На фото: Фредрік Бакман
Книжки Фредріка Бакмана знов видаватимуть у РФ, "Книголав" звернувся по роз'яснення
15:22
Оновлено
Олексій Навальний
Пєсков розкритикував заяви дружини Навального про причетність Путіна до його смерті, сторінку Юлії в Х заблокували
15:19
Пресреліз
Корпоративний фільм українського режисера про незламність під час війни отримав визнання на міжнародній арені кіно
15:14
Оновлено
Росія світ Володимир Путін нафта
Відірвався тромб: у РФ помер син очільника Роснафти Ігоря Сєчина, - росЗМІ
14:51
Ліонель Мессі
Для цього не було політичних причин, - Мессі про причину відмови зіграти у футбольному матчі в Гонконзі
14:46
Єврокомісія
Єврокомісія виділила 75 млн євро на підтримку гуманітарних проєктів в Україні
14:44
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
У "Інформаційному спротиві" назвали два напрямки, де окупанти планують наступ
14:38
Полонені
Обіцяли за гроші повернути українських військових із полону: СБУ затримала двох шахраїв
14:33
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Для дискредитації головкома ЗСУ: РФ просуває у соцмережах фейкові акаунти Сирського
14:32
Оновлено
Герої Небесної Сотні
Герої не вмирають: 20 лютого вшановують День Пам'яті Героїв Небесної Сотні
14:17
ЗСУ, мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію: Раді пропонують пом'якшити деякі норми
14:07
Оновлено
Віктор Орбан
Парламент Угорщини назвав дату ратифікації вступу Швеції у НАТО
14:05
OPINION
Сергій Таран
В Україні потрібен уряд національної єдності
14:00
Оновлено
Наслідки обстрілу Сумщини 20 лютого
Окупанти вранці атакували житловий будинок на Сумщині: загинули 5 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV