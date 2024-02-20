Росіяни перекидають з Авдіївки сотні одиниць згорілої техніки в Маріуполь для утилізації, - Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначено, що агенти руху "цілий день спостерігали нескінченний потік колон з транспортних тягачів, які, ймовірно, везли згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію десь у Маріуполі".

У повідомленні додають, що такі колони супроводжували цивільні автомобілі ФСБ Росії, а на тягачах були ЗІЛи, КАМАЗи, БМП, БТР і танки.

За словами партизанів, вони нарахували близько п’яти сотень техніки.

"Примітно, що якщо наші агенти змогли підрахувати близько п'яти сотень техніки, що згоріла, то скільки залишилося в місті й в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися. Якщо судити по прибутті такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати всіх РФ при штурмі, який характеризувався проривом "на м'ясі та металі", - акцентували в "Атеш".