"Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах
У пʼятницю, 5 вересня, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вже відповідала і буде продовжувати відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі
Про це він сказав на пресконференції.
Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна буде відповідати на російські атаки по енергетиці, але підкреслив, що Київ хоче, аби війна закінчилась.
"Україна відповідає на російські удари по наших енергообʼєктах, і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти у темряві ніхто не буде", - сказав він.
- 5 вересня в Ужгороді Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо - сторони обговорили санкційну політику щодо РФ та економічні виклики, важливі для Братислави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.95Продаж 48.59
- Актуальне
- Важливе