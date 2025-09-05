Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах

"Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах

Марія Музиченко
5 вересня, 2025 п'ятниця
19:14
Війна з Росією на фото Володимир Зеленський

У пʼятницю, 5 вересня, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вже відповідала і буде продовжувати відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі

Зміст

Про це він сказав на пресконференції.

Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна буде відповідати на російські атаки по енергетиці, але підкреслив, що Київ хоче, аби війна закінчилась.

"Україна відповідає на російські удари по наших енергообʼєктах, і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти у темряві ніхто не буде", - сказав він.

  • 5 вересня в Ужгороді Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо - сторони обговорили санкційну політику щодо РФ та економічні виклики, важливі для Братислави.
Автор Микола Княжицький
3 вересня, 2025 середа
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Ілля Вітюк
Автор Ольга Бабишена
2 вересня, 2025 вiвторок
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
5 вересня
20:03
OPINION
Захист пам’яті, мови та культурної спадщини нарешті стали складовою національної безпеки
19:49
Петер Сіярто
Знищить наших фермерів, ринок праці та безпеку: Сіярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
19:38
Ексклюзив
Карта Покровськ_вересень 05.09.25
Ефективність бойових дій поблизу Добропілля вплине на характер подальших дій навколо Покровська, - Згурець
19:03
Оновлено
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
18:49
ЗСУ
"Змушені були переховуватись більше трьох років": "Янголи" евакуювали чотирьох українських воїнів з окупованої території
18:30
Фрідріх Мерц
Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, - Мерц
18:21
Ексклюзив
Китай прапор
Не треба переоцінювати ситуацію зі збройним потенціалом у Китаї, - Безсмертний
18:06
Огляд
Північний потік газ
Європа збирається повністю відмовитись від російських енергоресурсів: які країни ЄС досі витрачають на нього сотні мільйонів євро
18:02
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Червоні доріжки точно не змусять Путіна серйозно ставитись до переговорів, - експосол США у РФ Макфол
18:00
OPINION
Вісь зла, полюбиш і козла
17:51
За допомогою OSINT-методів підтвердили перебування у полоні РФ 2577 військовослужбовців, - МВС
17:50
Фейк
"Діти тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар": ЦПД попередив про фейкові ШІ-фото, які поширює РФ
17:36
Пентагон
Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім
17:35
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, загинула жінка
17:25
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп перегляне ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні БПЛА за кордон, - Reuters
17:09
Іран, нафта
Росія має близько 13,2 млрд тонн підтверджених запасів нафти: цього вистачить на 25 років, - Служба зовнішньої розвідки
16:58
Dakh Daughters вирушить у всеукраїнський тур, присвячений презентації альбому Pandora’s Box
16:57
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 103 бої, 26 з них - на Покровському напрямку
16:40
OPINION
Мирний договір з Росією не буде укладений ніколи
16:39
Георгій Тихий
У МЗС України заявили, що Росія продовжує відмовлятися від зустрічі
16:20
Василь Малюк
Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк
16:03
OPINION
Пастка доброго життя під час війни затягує. Але це небезпечно
16:01
Антоніу Кошта
Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта
15:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну
15:40
"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа
15:34
PR
Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB
15:13
Георгій Тихий
"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії
15:12
газогін "Сила Сибіру"
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
14:46
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії
14:32
США Україна
Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
14:29
Огляд
Мати Тереза
Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу
14:13
На фестивалі Burning Man знайшли вбитого чоловіка. Ним виявився росіянин
14:00
OPINION
Китай може і далі сам себе розважати різними самітами
13:36
Дональд Трамп
Трамп: Схоже ми втратили Індію та Росію на користь Китаю
13:24
Усі фільми саги "Сутінки" протягом тижня безкоштовно транслюватимуть на YouTube
13:20
Дарт Вейдер
Світловий меч Дарта Вейдера із "Зоряних війн" продали на аукціоні за понад $3,6 млн
13:14
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Харківщині, - DeepState
12:43
Володимир Зеленський
Готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі: Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки
12:36
OPINION
Без світла та тепла. Чи не стане Словаччина помічником Росії у гібридних війнах проти України?
12:36
OPINION
Як Державний оператор тилу перетворив закупівлю для поранених на імітацію турботи
Більше новин
