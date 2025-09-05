"Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах

Про це він сказав на пресконференції.

Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна буде відповідати на російські атаки по енергетиці, але підкреслив, що Київ хоче, аби війна закінчилась.

"Україна відповідає на російські удари по наших енергообʼєктах, і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти у темряві ніхто не буде", - сказав він.