Противник намагається закріпитися в населеному пункті Кругляківка: комбат Федоренко про Куп'янський напрямок
Командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що Силам оборони України вдалося призупинити ворога, але говорити про стабілізацію ситуації передчасно
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Куп'янський напрямок є одним із пріоритетних для ворога. Як наслідок, було накопичено достатню кількість засобів - це артилерія, реактивна артилерія, групи БПЛА, жива сила, а також легкоброньована та броньована техніка. Противник планував до початку цього місяця повністю заволодіти лівобережною частиною Куп'янщини, але реалізувати цей намір йому не вдалося", - зауважив Федоренко.
За словами командира Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", противник намагається закріпитися в населеному пункті Кругляківка, що розташований на лівобережній Куп'янщині біля річки Оскіл.
"Його мета - повністю заволодіти цим плацдармом і спробувати розширитися в напрямках Борової та Колесниківки, просуваючись до Куп'янська-Вузлового. На цей час, завдяки важким цілодобовим боям, Силам оборони України вдалося призупинити ворога, але говорити про стабілізацію ситуації передчасно. Чи вдасться ворогу в короткостроковій перспективі вийти на Куп'янськ-Вузловий і повністю заволодіти лівобережним плацдармом? На мою думку, ні", - наголосив Федоренко.
- Минулої доби 4 листопада між двома арміями на фронті зафіксували 230 бойових зіткнень. Найбільше атак відбулося на Курахівському напрямку - 84.
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