Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Противник використовує розвіддані для обходу української ППО: у Defense Express прокоментували удар по Кабміну
Противник використовує розвіддані для обходу української ППО: у Defense Express прокоментували удар по Кабміну

Оксана Ліховід
8 вересня, 2025 понедiлок
19:02
Війна з Росією Українська ППО ЗСУ

Противник використовує розвіддані для обходу української протиповітряної оборони. Перед атакою на Кабмін відбулося кілька поспіль ворожих атак дронами та прольоти розвідувальних БПЛА

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Противника не слід недооцінювати, адже він постійно вдосконалюється. Ми бачили це як у зміні тактики "шахедних" атак, так і в застосуванні різних типів ракет, а також у їхньому вдосконаленні під час бойового використання.

Ракети пробивають протиповітряну оборону, оскільки вона не гарантує 100% захисту. Водночас ППО характеризується здатністю уражати більшість цілей, що летять. Тут можна сказати, що противнику якимось чином вдалося це зробити, і цьому сприяв комплекс факторів.

Йдеться про вдосконалення самої ракети, зокрема крилатої ракети 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Це одна з трьох ракет, які використовуються цим комплексом. Можливо, було встановлено додаткові системи для подолання ППО та побудови маршрутів з урахуванням наявної у противника інформації щодо нашої системи протиповітряної оборони", - зазначив Рябих.

За словами військового експерта, перед атакою на Кабмін було кілька поспіль ворожих атак дронами, а також прольоти розвідувальних БПЛА.

"Слід зазначити, що противник, проводячи навіть "шахедні" атаки, ставить за мету не лише уразити ціль, а й застосовує засоби розвідки. Деякі "шахеди" навіть отримали здатність передавати дані, що дозволяє противнику краще враховувати розташування наших засобів ППО під час наступних атак. Все це могло призвести до зазначеного результату.

Проте слід враховувати, що у противника також є свої проблеми. Те, що ракета, маючи потужний заряд, не вибухнула, пов'язано з можливими проблемами, наприклад, низькою якістю її складання або недостатньою підготовкою для дій в умовах активної радіоелектронної боротьби. До цього додається вплив наших ударів по виробничих і розробницьких потужностях країни-окупантки", - додав Рябих.

  • Під час російської атаки на Україну вночі 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучив не "шахед", а крилата ракета ОТРК "Іскандер", бойова частина якої має вагу 450 кг.
  • Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що російська ракета "Іскандер-К" влучила в будівлю Кабміну, однак не вибухнула. Це врятувало урядову будівлю від серйозних руйнувань, яких прагнув завдати агресор.
