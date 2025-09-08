Ракета досягла цілі, але не вибухнула: Горбач про атаку РФ на Кабмін
Російська ракета "Іскандер-К" влучила в будівлю Кабміну, однак не вибухнула. Це врятувало урядову будівлю від серйозних руйнувань, яких прагнув завдати агресор
Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
"Ракета, яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, - це "Іскандер-К". Тобто, це крилата ракета, яка не менш небезпечна, але, принаймні, її легше збити, ніж балістичну. Раніше крилаті ракети такого типу, які спрямовувалися, зокрема, на Київ, успішніше збивалися", - зауважив Горбач.
За словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії, ймовірно, через перенавантаження системи протиповітряної та протиракетної оборони Києва, крилата ракета досягла цілі, але не вибухнула.
"Можна припустити, що боєголовка не спрацювала, а пожежа виникла через займання пального самої ракети. Тому наслідки виявилися не такими жахливими, як могли б бути - і як, очевидно, планувалося російською стороною. Це - пряма атака на органи влади України", - зазначив Горбач.
Він також додав, що представники дипломатичних місій у Києві вже побували на місці удару по Кабміну.
"Це дуже правильно й важливо для усвідомлення того, з ким і з чим ми маємо справу", - наголосив Горбач.
- Під час російської атаки на Україну вночі 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучив не "шахед", а крилата ракета ОТРК "Іскандер", бойова частина якої має вагу 450 кг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе