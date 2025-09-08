Ракета досягла цілі, але не вибухнула: Горбач про атаку РФ на Кабмін

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Ракета, яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, - це "Іскандер-К". Тобто, це крилата ракета, яка не менш небезпечна, але, принаймні, її легше збити, ніж балістичну. Раніше крилаті ракети такого типу, які спрямовувалися, зокрема, на Київ, успішніше збивалися", - зауважив Горбач.

За словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії, ймовірно, через перенавантаження системи протиповітряної та протиракетної оборони Києва, крилата ракета досягла цілі, але не вибухнула.

"Можна припустити, що боєголовка не спрацювала, а пожежа виникла через займання пального самої ракети. Тому наслідки виявилися не такими жахливими, як могли б бути - і як, очевидно, планувалося російською стороною. Це - пряма атака на органи влади України", - зазначив Горбач.

Він також додав, що представники дипломатичних місій у Києві вже побували на місці удару по Кабміну.

"Це дуже правильно й важливо для усвідомлення того, з ким і з чим ми маємо справу", - наголосив Горбач.