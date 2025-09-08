Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ракета досягла цілі, але не вибухнула: Горбач про атаку РФ на Кабмін

Оксана Ліховід
8 вересня, 2025 понедiлок
18:05
Війна з Росією Ракетний комплекс "Іскандер"

Російська ракета "Іскандер-К" влучила в будівлю Кабміну, однак не вибухнула. Це врятувало урядову будівлю від серйозних руйнувань, яких прагнув завдати агресор

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Ракета, яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, - це "Іскандер-К". Тобто, це крилата ракета, яка не менш небезпечна, але, принаймні, її легше збити, ніж балістичну. Раніше крилаті ракети такого типу, які спрямовувалися, зокрема, на Київ, успішніше збивалися", - зауважив Горбач.

За словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії, ймовірно, через перенавантаження системи протиповітряної та протиракетної оборони Києва, крилата ракета досягла цілі, але не вибухнула.

"Можна припустити, що боєголовка не спрацювала, а пожежа виникла через займання пального самої ракети. Тому наслідки виявилися не такими жахливими, як могли б бути - і як, очевидно, планувалося російською стороною. Це - пряма атака на органи влади України", - зазначив Горбач.

Він також додав, що представники дипломатичних місій у Києві вже побували на місці удару по Кабміну.

"Це дуже правильно й важливо для усвідомлення того, з ким і з чим ми маємо справу", - наголосив Горбач.

  • Під час російської атаки на Україну вночі 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучив не "шахед", а крилата ракета ОТРК "Іскандер", бойова частина якої має вагу 450 кг.
Новини
Україна
Росія
Кабмін
зброя
ППО
російська армія
новини Києва
Військові новини
ракетний удар
оборона та безпека
Коментар з Антоном Борковським
