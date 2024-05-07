"Протягнули руку російському народу": у Франції пояснили запрошення росіян на урочистості в Нормандії
У Франції пояснили рішення запросити російську делегацію на святкування 80-річчя висадки союзників у Нормандії 6 червня "довгою історією" взаємин із Росією
Про це депутат Національної асамблеї Франції Бенджамен Аддад розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Для нас завжди була дуже чіткою різниця між режимом Володимира Путіна та Росією як країною, культурою, історією людей. Французи дружать з росіянами. У нас була довга історія. Як і з українцями, центрально- та східно-європейцями", – сказав депутат французького парламенту Бенджамен Аддад.
Запрошення російської сторони парламентар назвав "способом підірвати пропаганду Володимира Путіна", якого це не стосується.
"Франція та НАТО не були у стані війни з Росією… Але ми залишаємося відкритими до дружби з росіянами. Такі символічні події показують, що у нас також є спільна історія і ми готові протягнути руку російському народу", – зазначив Аддад.
На запитання, чи може це вказувати на спроби відновити офіційні контакти з Москвою, депутат відповів заперечно.
"Емманюель Макрон є лідером, який… дуже чітко сказав, що Росії не можна дозволити перемогти в Україні, і що ми не повинні мати табу чи обмежень щодо того, як ми перешкоджаємо Росії перемогти в Україні. У твердості – суть його політики зараз, коли справа стосується Росії та України", – резюмував депутат.
- 16 квітня організатори пам’ятних заходів Mission Libération підтвердили офіційне запрошення Росії на церемонію святкування 80-річчя висадки союзників у Нормандії 6 червня. Володимира Путіна не запрошували через війну Росії в Україні.
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