Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулось 64 боєзіткнення, Сили оборони відбили 46 атак ворога на шести напрямках, - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 64 боєзіткнення, Сили оборони відбили 46 атак ворога на шести напрямках, - Генштаб

27 січня, 2024 субота
19:17
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 27 січня на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив одну безуспішну штурмову дію

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 січня.

Ворожі обстріли України

Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту 

Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них: Єліне, Блешня, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Чуйківка, Іскрисківщина, Андріївка, Володимирівка, Басівка, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Авдіївка та ще 12 атак в районах Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог без успіху намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Максимільянівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Водяне, Вугледар, Богоявленка, Старомайорське, Зелене Поле.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Іванівка, Антонівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безрезультатну спробу штурму позицій наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Силам оборони вдалося відбити 86 російських атак, найбільше - на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, і ліквідувати ще 770 окупантів.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Ілюстративне фото
26 січня, 2024 п'ятниця
Україна повернула тіла 77 полеглих захисників
Ракети Precision Strike Missile (PrSM)
26 січня, 2024 п'ятниця
У Львові, ймовірно, з'явиться нова система захисту неба з вогневим ураженням, - директор компанії "Піранья Тех" Момот
Новомихайлівка
27 січня, 2024 субота
Росіяни поставили на коліна та розстріляли 6 українських військових на Донеччині, - DeepState
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 січня
20:14
Кирило Буданов
"Ситуація не зрозуміла до кінця": Буданов прокоментував падіння Іл-76 у РФ
20:10
У Харкові і на Полтавщині прогриміли вибухи. Росіяни запустили ракети
20:04
OPINION
Ігор Бондар-Терещенко
Свідзінський, Мітасов і російська ракета
19:45
Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією: поранено чоловіка
19:41
OPINION
Випуск тижневика "Кеяжицький. Політика" від 27.01
Мовчання про Іл 76 - поразка України, множинне громадянство - загроза нацбезпеці, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
19:34
У Нью-Йорку на Донеччині з-під зруйнованого росіянами будинку дістали тіла 5 людей
19:30
Ексклюзив
Ємен, хусити
Можливості у хуситів обстрілювати кораблі у Червоному морі будуть ще довго, - Центр близькосхідних досліджень
18:57
росія, Китай
Росія поглиблює дипломатичні зв'язки з Китаєм і Глобальним Півднем, аби кинути виклик Заходу, - WP
18:35
електроенергія
Погашення боргів на енергоринку: міністр енергетики створив робочу групу
18:26
Ексклюзив
Свого роду створили конституційну кризу: політолог Мотиль про ситуацію в американському штаті Техас
18:01
OPINION
Мирослав Гай
Ми програємо інформаційну війну у світі
18:00
родина дивиться кіно, телевізор
Найочікуваніші серіали 2024 року. Пропонуємо список новинок
17:49
Дослідники з Хасселтського університету з'ясували, що діти, які живуть поблизу зелених насаджень, мають міцніші кістки
17:43
Оновлено
Байден Шольц
У Білому домі підтвердили зустріч Байдена і Шольца у США: коли відбудеться візит
17:40
Ексклюзив
Роман Безсмертний
З точки зору міжнародного права без ратифікації це не є закон: дипломат Безсмертний про угоду у сфері безпеки між Україною та Великою Британією
17:24
Оновлено
Умєров запропонував Литві створити спільний форум України та країн Балтії з питань оборонно-промислового комплексу
17:03
Ексклюзив
путін
Російський слід у Техасі: експерт-міжнародник Войтко про роль політичних розбіжностей США для РФ
16:59
Огляд
Даяна Ястремська
УЄФА боїться виступу України на Євро-2024, а казка Ястремської завершена: головні новини спорту за тиждень
16:57
виставковий проєкт "По живому"
"По живому": у Києві до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відкрили виставковий проєкт
16:41
свічка
У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка постраждала від російського удару по Харківщині 17 січня
16:21
землетрус у Гватемалі
У Гватемалі стався потужний землетрус, який також відчули в Сальвадорі
16:07
акції протесту в Німеччині
У Німеччині проходять масштабні акції протесту проти ультраправого екстремізму. Шольц відреагував
16:00
OPINION
Марк Савчук
Слід зруйнувати бажану для Росії ілюзію неможливості нашої перемоги
15:43
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
США працюватимуть над тим, аби "переконатися", що вони можуть захистити союзників від загроз КНДР, - Білий дім
15:40
Оновлено
обстріл Берислав
Росіяни скинули вибухівку на Берислав: загинув чоловік, є поранений
15:37
собака
На Одещині знайшли неповнолітню дівчину, яка знущалася з собаки та знімала це на відео
15:15
Оновлено
ООН
ООН звільнила співробітників БАПОР через причетність до вторгнення в Ізраїль. США, Канада, Австралія та Італія призупинили фінансування агентства
15:12
Ілюстративне фото
У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Києву 23 січня
14:53
Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines
Alaska Airlines після перевірок відновлює польоти Boeing 737 MAX 9
14:47
Оновлено
Сумщина
Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині
14:47
Зеленський
Зеленський підписав укази, якими утворив Раду з питань підтримки підприємництва та економічну платформу "Зроблено в Україні"
14:44
Академік Вернадський
"Снігові пончики": полярники показали рідкісне явище на станції "Академік Вернадський"
14:30
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
У 2024 році Україні будуть надані всі засоби для перемоги у війні, - польський політик Чех
14:25
обережно: міни
Сапери Міноборони розмінували понад 4,6 тис. га території за тиждень
14:20
Олень
Росіяни вбивають тварин на окупованій Херсонщині та "хизуються" світлинами, - зоозахисники
14:15
Ексклюзив
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Ця історія не відіграна до кінця: дипломат Безсмертний про падіння Іл-76
14:03
Прикордонники, ухилянти
ДПСУ затримала таксиста, який за 2 тис. євро вивозив ухилянтів до Румунії
14:02
OPINION
Євген Спірін
ТЦК — це не страшно, страшно — ховатись від самого себе. Мобілізація, Епізод 0
14:00
Ексклюзив
Британія, британські військові
Британські солдати на захисті України: польський політик Чех розповів, як далеко готові зайти союзники
13:44
Дмитро Кулеба
"У Литви є технології, у нас є можливість масштабування": Україна і Литва планують спільне виробництво дронів для ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV