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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ за добу ліквідували 6 танків, 15 бронемашин і 770 військових армії РФ, - Генштаб
Оновлено

ЗСУ за добу ліквідували 6 танків, 15 бронемашин і 770 військових армії РФ, - Генштаб

27 січня, 2024 субота
08:12
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Силам оборони вдалося відбити 86 російських атак, найбільше - на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, і ліквідувати ще 770 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні 27 січня Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 381 370 (+770) осіб.
  • танків ‒ 6271 (+6) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 652 (+15) од.
  • артилерійських систем – 9085 (+3) од.
  • РСЗВ – 972 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 660 (+0) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4) од.
  • крилатих ракет ‒ 1845 (+0) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1433 (+8) од.

Ситуація на фронті: за добу відбулося майже 100 боєзіткнень, найбільше атак РФ ЗСУ відбили на Мар'їнському та Авдіївському напрямках

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безрезультатних штурми позицій українських військ.

Окупанти обстріляли територію України ракетами, артилерією та БПЛА

Загалом ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та 4 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торговельний центр та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні безпілотники знищено.

Зранку російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

  • Ввечері п'ятниці, 26 січня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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