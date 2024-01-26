Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 26 січня

Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 20:01.

Російський агресор запустив ударні БПЛА з південного напрямку. За вектором руху, небезпеку оголошували на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині й далі на Черкащині.

Станом на 21:30, за останнім повідомленням, було відомо про групи "шахедів", які з Кіровоградщини північним курсом рухаються на Черкащину.

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