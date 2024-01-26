Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 26 січня
Ввечері п'ятниці, 26 січня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 20:01.
Російський агресор запустив ударні БПЛА з південного напрямку. За вектором руху, небезпеку оголошували на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині й далі на Черкащині.
Станом на 21:30, за останнім повідомленням, було відомо про групи "шахедів", які з Кіровоградщини північним курсом рухаються на Черкащину.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.3
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе