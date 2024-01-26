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Протягом доби на фронті відбулось 94 боєзіткнення, Сили оборони відбили 63 атаки, - Генштаб

26 січня, 2024 п'ятниця
19:45
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Протягом доби, 26 січня, на фронті відбулось 94 бойових зіткнення. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 січня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту 

Протягом доби відбулось 94 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Єліне, Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Попівка, Волфине, Веселівка Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак в районах Тернів та Торського Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 10 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Марїнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 5 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Миколаївка, Тягинка, Новотягинка, Антонівка Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Іванівка, Токарівка, Томина Балка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.

  • Росіяни протягом минулої доби ввели активні бойові дії на Мар'їнському напрямку Донецької області. Українські бійці відбили 25 атак ворога та знищили 990 окупантів.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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