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Протягом доби росіяни 40 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на шести напрямках. Майже половина з них - на Новопавліському

2 квітня, 2024 вiвторок
19:53
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

Протягом доби 2 квітня на фронті відбулося 62 бойові зіткнення. Ворог 40 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони на шести напрямках. 18 із них - на Новопавлівському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 квітня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине та Олександрівка Сумської області та Липці Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Буда-Вороб’ївська та Клюси Чернігівської області; Чернацьке, Стара Гута, Олексіївка та Дмитрівка Сумської області; Ветеринарне, Гатище, Плетенівка, Липці Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Невське та Серебрянське лісництво на Луганщині; Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог штурмових дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Андріївка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка та Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Водяне та Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка та Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 атаку на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Токарівка, Велетенське та Михайлівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

  • 2 квітня стало відомо, що протягом березня Сили оборони України знищили рекордну кількість російських артилерійських систем. Це найбільший показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Теги:
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