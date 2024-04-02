ЗСУ знищили рекордну кількість російської артилерії у березні
Протягом березня Сили оборони України знищили рекордну кількість російських артилерійських систем. Це найбільший показник з початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві розповіли, що за березень 2024 року Збройні сили України знищили 976 російських артилерійських систем. Це найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.
- 1 квітня стало відомо, що протягом березня 2024 року протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян, зокрема понад 150 "шахедів".
- 1 квітня Повітряні сили України збили російський ударний безпілотник "Форпост". Це один із найдорожчих БПЛА, його вартість складає близько $7 млн.
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