У березні ППО Сухопутних військ знищила 326 російських дронів
Протягом березня 2024 року протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян, зокрема, понад 150 "шахедів"
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
Так, за місяць було знищено:
- 151 БПЛА Shahed-131/136;
- 45 БПЛА Zala;
- 13 БПЛА Supercam;
- 92 БПЛА Ланцет;
- 21 БПЛА Орлан-10;
- 4 БПЛА невизначеного типу.
Павлюк зазначив, що в умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних безпілотників противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби.
- З початку 2024 року російські окупанти застосували понад 180 засобів ураження по Києву, зокрема гіперзвукові, крилаті, балістичні ракети та ударні безпілотники.
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