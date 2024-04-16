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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби росіяни здійснили 49 атак на позиції Сил оборони. 26 - на Навопавлівському та Бахмутському напрямках

16 квітня, 2024 вiвторок
20:56
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. Росіяни 49 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони. Найбільше на Навопавлівському та Бахмутському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 квітня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Попівка та Воздвиженська Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Лісківщина Чернігівської області; Стара Гута, Хлібороб, Ромашкове, Вільна Слобода Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни та Зарічне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Первомайське, Соловйове, Новобахмутівка, Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах Антонівки та Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Одрадокам’янка та Козацьке Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

  • 16 квітня Сухопутні війська ЗСУ повідомили про рішення виокремити штурмовий батальйон 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.
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