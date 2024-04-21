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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби Сили оборони знищили 2 керовані ракети Х-59 та відбили 50 атак ворога на шести напрямках

21 квітня, 2024 неділя
19:42
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 21 квітня на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 50 ворожих атак на шести напрямках та знищили 2 керовані ракети Х-59

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 квітня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Тур’я Чернігівської області; Стара Гута Сумської області; Ветеринарне, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове, Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Богданівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соловйове, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

  • 21 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров доповіли Володимиру Зеленському про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту, втрати окупантів та протиповітряну оборону країни.
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