Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом доби ворог 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 23 рази - на ще п'яти

Протягом доби ворог 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 23 рази - на ще п'яти

31 березня, 2024 неділя
20:27
Війна з Росією ЗСУ

Російська окупаційна армія не полишає спроб атакувати позиції ЗСУ на 6 напрямках. Натомість українські бійці відбили 16 спроб ворога на Новопавлівському напрямку

Про це 31 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Нашими підрозділами зупинено спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Огірцеве Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Буда-Вороб’ївська, Єліне Чернігівської області; Середина Буда, Лукашівка, Старикове Сумської області; Козача Лопань, Лук’янці, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе Харківської області та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Україна відбила 7 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Роздолівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи з займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка, Кринки, Понятівка Херсонської області.

РФ завдала 23 ракетних та 61 авіаційний удар по території України

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Сили оборони уразили 2 пункти управління БПЛА та засіб протиповітряної оборони ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління БПЛА, засобу протиповітряної оборони, станції РЕБ та артилерійському засобу ворога.

  • Нещодавно командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що поблизу Часового Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян. Оперативна ситуація складна з декількох причин.

Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
На фото: Ксенія Мішина
29 березня, 2024 п'ятниця
Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
30 березня, 2024 субота
Росія вперше застосувала по Україні потужну авіабомбу ОДАБ-1500, - ЗМІ
Радослав Сікорський
29 березня, 2024 п'ятниця
Чеська ініціатива: у Польщі заявили, що транспортування снарядів для України вже організовують
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
31 березня
21:52
корабель рф
"Чорноморський флот РФ продовжує страждати": Міноборони показало результати ударів по ворожих кораблях за березень
21:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Дані можуть опинитися у ФСБ": Княжицький про важливість відрегулювання соцмереж в Україні
21:33
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Більшість росіян повірила в те, що Україна стоїть за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою, - FT
21:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
21:12
Оновлено
Василь Малюк
Теракт у московському "Крокусі": РФ офіційно звинуватила голову СБУ Малюка
21:06
Бєлгород
Окупанти за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною, - росЗМІ
21:06
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
"Динамо" розтрощило "Ворсклу": результати та розклад матчів 22-го туру УПЛ
20:51
Максим Кузьмінов
Вистрелили 6 разів та переїхали автівкою: NYT розповіла деталі вбивства російського пілота-перебіжчика Кузьмінова в Іспанії
20:45
Огляд
війна з росією нафта безпілотник
Снаряди РСЗВ Vampire над Білгородщиною, атака на Новочеркаську ДРЕС та пожежа на теплоелектростанції: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:19
Огляд
Чому США співпрацюють з Росією в космосі та запускають спільні місії на МКС. Пояснюємо
20:17
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Зробили все щоб уникнути раптової появи противника: як ЗСУ покращили оборону Києва
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
"Ви вже там, а ми ще тут"
19:33
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Якщо ЗСУ відійдуть з Часового Яру, то залишать за ним вогневий контроль, - генерал Маломуж
18:58
Почесна відзнака "Місто - герой України"
Ірпінь і Гостомель отримали відзнаки "Місто-герой"
18:54
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по Харкову та області вдень 31 березня: 5 людей поранено
18:43
Сербія
При в'їзді із Хорватії до Сербії затримали українця з великою сумою готівки: підозрюють у відмиванні коштів
18:30
Огляд
ЗРК Crotale
"Все в одному": що відомо про французький ЗРК Crotale, призначений для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і дронів
18:15
ФСБ перед штурмом квартири в Каспійську (31 березня 2024 року, Дагестан)
У двох містах Дагестану зі стріляниною викрили збройне підпілля
18:11
Туреччина
На виборчій дільниці у Туреччині сталась стрілянина: 1 чоловік загинув і 12 людей отримали поранення
18:05
OPINION
Карл Волох
НАТО не реагуватиме на громадянські конфлікти своїх членів
18:04
Буча
За два роки в Бучі оселилися понад 11 тисяч переселенців зі сходу та півдня
17:49
Інтерв’ю
Олекса Новаківський
Олекса Новаківський - повернення імені великого українського художника світового класу. Розмова із правнучкою митця
17:47
Протести проти судової реформи ізраїльського уряду в Єрусалимі
У Ізраїлі поновилися масові акції протестів: мітингувальники вимагають відставки Нетаньягу
17:23
Інтерв’ю
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Вигоду від теракту в Москві отримали тільки спецслужби Росії, - генерал Мусаєв
17:20
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
Підвищення акцизів на пальне є неприпустимим, - Южаніна
17:00
Мексика туризм
У Мексиці на пляжі знайшли тіла китайських нелегалів, які прямували до США
17:00
Інтерв’ю
Олексій Гетьман
Майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман про плани росіян наступати й про те, на яких напрямках це найімовірніше
16:59
Оновлено
Володимир Зеленський
"Нікому у світі не можна залишатись осторонь": Зеленський вшанував пам’ять вбитих у Бучі
16:29
Александар Вучич
Вучич обіцяє, що Сербія збиватиме підозрілі об’єкти у повітряному просторі країни
16:12
фейк
"Україна збереже воєнний стан після завершення війни": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк
16:02
OPINION
Орест Сохар
​Путін - "шиїт"... ІДІЛ обіцяє конкретно взятися за РФ і за бункерного
15:52
Ексклюзив
В Харкові активізувались "ждуни" Росії, - депутатка облради Куц
15:33
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Через слабкість Кремля теракти в Росії будуть продовжуватись, - генерал запасу СБУ Ягун
15:15
Азовське море
Путін наказав облаштовувати курорти в окупованому Приазов’ї
15:03
Буча
Друга річниця визволення Бучі: 514 жителів Київщини досі лишаються зниклими безвісти, 180 тіл - невпізнані
14:58
Король Чарльз
Король Чарльз відвідав великодню церковну службу
14:52
Кирило Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про будівництво росіянами залізниці на ТОТ
14:36
евакуація
Протягом березня з прифронтових територій Запорізької області евакуювали 30 людей
14:28
Чехія
Медведчук впливав на депутатів Європарламенту: в Празі викрили його мережу, - Укрінформ
14:25
Оновлено
Укрзалізниця, тварини
Після випадку з нацгвардійцем та лабрадором Ермі у тамбурі Укрзалізниця удосконалить правила перевезення тварин
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV