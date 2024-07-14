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Протягом минулої доби на фронті сталось 160 боєзіткнень, найбільше росіяни атакують Покровський напрямок, - Генштаб

14 липня, 2024 неділя
08:33
Війна з Росією ЗСУ

За добу 13 липня на фронті відбулося 160 боєзіткнень, сорок з яких сталося на Покровському напрямку - там росіяни штурмують позиції ЗСУ за підтримки авіації

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 08:00 14 липня.

Ворожі обстріли України

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області; Мирноград, Олександропіль, Іванівка, Красногорівка, Торецьк, Одрадне, Верхньокам’янське, Нью-Йорк та Новий Комар Донецької області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС та один ЗРГК "Панцир-С1".

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. 

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. 

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. 

На Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали в районах Малої Токмачки та Козачих Лагерів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 

Удари ЗСУ по окупантах

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб.

  • За минулу добу війни на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1320 військових армії РФ та спалити десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Покровськ
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