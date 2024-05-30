Протягом минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що під обстрілом опинилися Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватних будинки. Були побиті гаражне приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав Прокудін.

Також він зазначив, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони, які працюють на Херсонщині, знищити 1 Shahed-131/136.