Протягом минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених
Росіяни не припиняють постійні обстріли Херсонщини. Минулої доби під ворожий вогонь потрапили житлові квартали 16 населених пунктів регіону, шестеро людей отримали поранення
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що під обстрілом опинилися Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та Херсон.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватних будинки. Були побиті гаражне приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав Прокудін.
Також він зазначив, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони, які працюють на Херсонщині, знищити 1 Shahed-131/136.
- У ніч на четвер, 30 квітня, Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами": у Харкові зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури, є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.97
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе