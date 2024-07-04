Провів у полоні півтора року: українського морпіха повернули з окупованої території
Загін спеціальної розвідки Військово-Морських сил "Янголи" провів багатоетапну спецоперацію з евакуації з тимчасово окупованої території морського піхотинця. Він був у полоні близько півтора року
Про це повідомляють у ВМС України.
Йдеться про 29-річного морського піхотинця Олександра, який, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора року. За цей час він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань з українських полонених.
Зазначається, що для визволення Олександра було залучено дуже багато сил. У результаті складної та багатоетапної операції "Янголам" удалося провести успішну евакуацію та повернути українського морпіха. З міркувань безпеки деталі операції не розкриваються.
"До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на День морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік, і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина", - ділиться мати військового Ольга.
У ВМС додають, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію.
- У вівторок, 25 червня, відбувся обмін полоненими, під час якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей.
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