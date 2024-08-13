"Путін буде мститися": політолог Розумний про реакцію РФ на ймовірну заборону УПЦ МП

Про це він розповів у етері Еспресо.

Він вважає, що очільника Кремля це обурить і той "буде мститися".

"Звісно, що Путін буде мститися, в нього я думаю, вже накопичилося достатньо внутрішньої мотивації для того, щоб зробити все найгірше, що він може тільки зробити проти України, проти нашого народу і звісно, що наближається День незалежності, для росіян це так би мовити, як червона ганчірка для бика того аналузійського, і вони спробують щось зробити, але вони вже дуже давно пробують щось зробити, тому будемо чекати, будемо терпіти і будемо наближати перемогу", - вважає Максим Розумний.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

Проукраїнські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги Народу".

Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.