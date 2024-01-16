"Путін має пояснити, чому так": Кулеба про атаки на територію РФ

Про це він сказав у інтерв'ю ABC News, передає Liga.net.

На думку Кулеби, інколи для росіян такі інциденти корисні. Міністр заявив, що це спосіб показати, що війна має вплив на життя звичайних людей в РФ

Журналісти зазначають, що він відмовився детально коментувати атаки.

"Путін має пояснити своїм людям, чому так відбувається. Я вважаю, що час від часу корисно змушувати росіян усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється, і може бути набагато, набагато гіршою за їхню пропаганду", - пояснив міністр.