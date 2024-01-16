"Путін має пояснити, чому так": Кулеба про атаки на територію РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував падіння безпілотників та ракет на території Росії
Про це він сказав у інтерв'ю ABC News, передає Liga.net.
На думку Кулеби, інколи для росіян такі інциденти корисні. Міністр заявив, що це спосіб показати, що війна має вплив на життя звичайних людей в РФ
Журналісти зазначають, що він відмовився детально коментувати атаки.
"Путін має пояснити своїм людям, чому так відбувається. Я вважаю, що час від часу корисно змушувати росіян усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється, і може бути набагато, набагато гіршою за їхню пропаганду", - пояснив міністр.
- Міноборони РФ заявило, що у ніч на 16 січня Воронезьку та Бєлгородську області атакували 12 безпілотників.
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