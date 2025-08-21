Путін на підсвідомому рівні досі вважає Зеленського "квартальником", - журналіст Хотин

Таку думку в етері Еспресо висловив редактор "Радіо Свобода" Ростислав Хотин.

"Відразу після зустрічі на Алясці та візиту Володимира Зеленського до Вашингтону здавалось, що саміт українського президента та Путіна має відбутись найближчим часом. Я думаю, що після атаки України, яку російська армія здійснила сьогодні вночі, ця зустріч віддаляється. Адже якщо ти хочеш такого саміту й миру, то масовано не атакуєш Україну дронами й ракетами. Якщо ти хочеш миру з Україною, то не бʼєш по американському підприємству. Якщо ти хочеш миру й переговорів із Зеленським, то не випускаєш Лаврова з заявами про важливість підготовки до такого саміту, а також не пропонуєш Москву як майданчик для переговорів, що є приниження для президента України.

Тому, я гадаю, цей саміт є дуже великою перспективою, якщо він взагалі відбудеться. Скоріше відбувся б тристоронній саміт за участю Трампа, це дуже пограло б на самолюбстві Путіна. Оскільки, я думаю, що він до цього часу на підсвідомому рівні вважає Зеленського "квартальником", хоча він є воєнним лідером України", - пояснив Хотин.

Журналіст наголосив, що дії Путіна чітко показують той факт, що він точно не хоче проводити зустріч із Володимиром Зеленським та миру з Україною.

"До того ж Лавров знову заговорив про "нелегітимність" Зеленського, хоча там чудово знають, що українське законодавство не дозволяє проводити вибори. Тобто Путін не повинен був робити багато речей, якщо він так хоче миру, як розповідає. Він точно не хоче переговорів із Зеленським та миру з Україною", - додав він.