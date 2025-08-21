English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським

Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським

Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
14:36
Війна з Росією Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не сприймає жодних гарантій безпеки для України, якщо вони передбачають ізоляцію Росії чи спрямовані проти неї

Зміст

Про це він сказав на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Індії Субраманіям Джайшанкаром, передає ТАСС.

"Як показують дискусії Заходу з українською стороною, всі ці задуми пов'язані, по суті, з наданням гарантій шляхом іноземної військової інтервенції на якусь частину української території. І я дуже сподіваюся, що ті, хто такі плани виношує... розуміють, що це буде абсолютно неприйнятним для Російської Федерації й для всіх розсудливих політичних сил в Європі", - заявив дипломат.

На його думку, лідери США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін досягли прогресу під час саміту на Алясці, але президент України Володимир Зеленський та європейські політики нібито перекреслюють цей прогрес.

"Коли зараз після саміту Росії й США на Алясці, де було досягнуто істотного прогресу в просуванні шляхом визначення контурів і конкретних параметрів урегулювання, європейські країни поїхали слідом за паном Зеленським до Вашингтона і там спробували просувати свій порядок денний, спрямований на те, щоб гарантії безпеки будувалися за логікою ізоляції Росії... Звичайно, це не може викликати у нас жодних почуттів, окрім повного відторгнення", - стверджує Лавров.

Коментуючи можливість особистої зустрічі Путіна й Зеленського, міністр сказав, що всі питання, які мають обговорити лідери країн, спочатку мають бути опрацьовані на нижчих рівнях. Також Лавров укотре повторив кремлівський наратив про те, що потрібно розв'язати питання легітимності особи, яка підписуватиме мирну угоду.

"Наш президент (російський диктатор Володимир Путін, – ред.) неодноразово говорив, що він готовий зустрічатися, у тому числі й з паном Зеленським, при розумінні, що всі питання, які вимагають розгляду на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані та експерти, міністри підготують відповідні рекомендації. І, звичайно, при розумінні, що коли і якщо справа, сподіваюся, дійде до підписання майбутніх домовленостей, то буде розв'язано питання про легітимність персони, яка підписуватиме ці домовленості з української сторони", - сказав Лавров.

  • Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
  • 20 серпня Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід.
