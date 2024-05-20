Путін намагається проводити війну в масштабах 19 століття, - Остін вказав на стратегічну помилку російського диктатора

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін після засідання "Рамштайна".

"Путінські сили почали нові операції, щоб захопити суверенну територію України, вони захоплюють села і бомблять дамби та електростанції", - заявив він.

Остін наголосив, що Путін сподівається, що Україна програє і група "Рамштайн" розпадеться.

"Але він не правий. Путін намагається проводити війну в масштабах 19 століття у 2024 році - це погана стратегія", - сказав Остін.