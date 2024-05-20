Путін намагається проводити війну в масштабах 19 століття, - Остін вказав на стратегічну помилку російського диктатора
У Пентагоні вважають, що російський диктатор Володимир Путін намагається проводити війну проти України в масштабах 19 століття, що у 2024 році є стратегічною помилкою
Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін після засідання "Рамштайна".
"Путінські сили почали нові операції, щоб захопити суверенну територію України, вони захоплюють села і бомблять дамби та електростанції", - заявив він.
Остін наголосив, що Путін сподівається, що Україна програє і група "Рамштайн" розпадеться.
"Але він не правий. Путін намагається проводити війну в масштабах 19 століття у 2024 році - це погана стратегія", - сказав Остін.
- Російські окупанти найактивніше діють на Покровському напрямку - там зафіксовано 16 атак, коли ще 8 тривають.
- Російські окупанти протягом 19 травня активізували власні сили на Сіверському напрямку. Проте загарбники не досягли успіхів та зазнали значних втрат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.45 Купівля 39.45Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе