"Путін озвучив найреалістичнішу основу для "врегулювання" в Україні": російські фейки та маніпуляції за 21 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 21 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 червня російські ЗМІ запустили дві дезінформації.
Дезінформація: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Найреалістичніша основа для врегулювання (війни, – ред.) в Україні була озвучена Путіним".
Спростування: Повідомлення, яке не має нічого спільного з правдою. Навіть Путін розуміє, що висунув свідомо нереальні умови для закінчення війни. Метою таких "пропозицій" є показати "миролюбивість" російського диктатора, який буцімто прагне завершити війну, що також не відповідає дійсності.
Дезінформація: Постійне представництво РФ при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві повідомило: "США постачають Києву летальну зброю, яка використовується для ударів по цивільних об'єктах Донбасу та інших російських територій".
Спростування: На відміну від Росії, Україна не веде війну з цивільним населенням. Українські військові знищують виключно російських окупантів та військові об'єкти. Метою таких повідомлень є дискредитація та демонізація ЗСУ.
- Раніше російські пропагандисти поширювали фейк про те, що Саміт миру нібито став піар-майданчиком для Зеленського/Єрмака.
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