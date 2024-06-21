"Путін озвучив найреалістичнішу основу для "врегулювання" в Україні": російські фейки та маніпуляції за 21 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 червня російські ЗМІ запустили дві дезінформації.

Дезінформація: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Найреалістичніша основа для врегулювання (війни, – ред.) в Україні була озвучена Путіним".

Спростування: Повідомлення, яке не має нічого спільного з правдою. Навіть Путін розуміє, що висунув свідомо нереальні умови для закінчення війни. Метою таких "пропозицій" є показати "миролюбивість" російського диктатора, який буцімто прагне завершити війну, що також не відповідає дійсності.

Дезінформація: Постійне представництво РФ при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві повідомило: "США постачають Києву летальну зброю, яка використовується для ударів по цивільних об'єктах Донбасу та інших російських територій".

Спростування: На відміну від Росії, Україна не веде війну з цивільним населенням. Українські військові знищують виключно російських окупантів та військові об'єкти. Метою таких повідомлень є дискредитація та демонізація ЗСУ.