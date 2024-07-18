Путін перебуває в критичній ситуації, у нього немає системних резервів, - генерал Маломуж
Генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що Путін намагається зібрати союзників, які тиснутимуть на США та ЄС
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Путін дуже поспішає. Йому потрібно зібрати пул союзників, які будуть тиснути на США. Він думає, якщо до влади прийде Трамп, то він стане його союзником і буде тиснути на окремі країни та ЄС щодо підписання мирних угод на умовах Росії. Тому Путін ставить завдання захопити ще більше територій, щоб мати більш вигідні оперативні позиції на полі бою для тиску", - наголосив Маломуж.
За словами генерала армії України, Путін намагається показати, що найближчі тижні ситуація буде ще гіршою.
"Він демонструє це атаками на населені пункти, завдаючи ударів по Охматдиту та іншим містам. Путіну потрібно показати, що вал вогню продовжиться. Хоча прямо скажу, Путін перебуває в критичній ситуації. У Путіна немає системних резервів, він блефує. Він перебуває на межі, і це розуміє його оточення та військові. Але Путін хоче показати, що має ресурс. Що буде наступати, проривати та вимагати миру, але на умовах Росії під тиском факторів. Мовляв, він переміг і погіршив ситуацію на полі бою", - зауважив Маломуж.
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