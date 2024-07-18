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Ексклюзив

Жодного бойового корабля РФ не залишилося у Криму, - полковник ЗСУ Селезньов

18 липня, 2024 четвер
11:32
Війна з Росією десантний корабель РФ "Новочеркаськ"

Військовий експерт, полковник ЗСУ, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що рух великих десантних кораблів РФ у бік Севастополю перетворюється на складний квест для росіян

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Великі десантні кораблі РФ й далі перебувають на ремонтних заводах у Криму, тобто тривають відновлювальні роботи. Так само тривають відновлювальні роботи на підводному човні "Ростов-на-Дону". Його добряче пошматувала Storm Shadow. Зараз росіяни звітують, що, мовляв, вже відновлено зовнішній корпус та тривають роботи для того, щоб спустити на воду цей підводний човен. Питання часу, коли цей підводний човен типу "Варшавянка" перетвориться на купу металолому", - наголосив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, наразі жодного бойового корабля РФ в Криму не залишилося.

"Навряд чи великі десантні кораблі РФ, які перебувають на ремонті, у найближчий перспективі стануть у стрій. Зверніть увагу, що будь-який рух великих десантних кораблів у бік Севастополю або у зворотному напрямку перетворюється на складний квест. Ворог змушений постійно забезпечують бойову охорону ВДК, запускаючи вперед швидкісні човни. Але, це теж питання часу, наші Sea Baby працюють", - зауважив Селезньов.

  • 25 травня повідомлялося, що морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню "Град", може вражати як морські, так і наземні цілі у прибережній зоні.
  • Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що наразі Україна може атакувати російські кораблі фактично в будь-якій точці Чорного моря.
  • Станом на ранок четверга, 18 липня, у Чорному та Азовському морях російські ракетоносії крилатих ракет "Калібр" відсутні.



 

Теги:
Новини
Крим
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
Чорне море
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