Путін підписав закон про вихід РФ із Європейської конвенції про запобігання тортурам

Про це повідомило пропагандистське держагентство ТАСС.

"Денонсувати Європейську конвенцію про запобігання тортурам і нелюдському або принизливому поводженню або покаранню від 26 листопада 1987 року і протоколи №1 і №2 від 4 листопада 1993 року до неї, підписані від імені Російської Федерації в місті Страсбурзі 28 лютого 1996 року", – зазначено в підписаному Путіним законі.

Раніше глава держдуми РФ Вʼячеслав Володін заявляв, що роботу Москви в Європейському комітеті щодо конвенції нібито блокувала Рада Європи, бо та не дозволяла обрати нового члена комітету держави з грудня 2023 року.

Автори документа також зазначали, що такі дії Ради "підривають роботу механізму взаємного моніторингу дотримання міжнародних зобов'язань у сфері захисту від катувань, що і стало причиною денонсації".

Росія підписала Європейську конвенцію проти катувань 1996 року, а ратифікувала її 1998.