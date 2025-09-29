Путін підписав закон про вихід РФ із Європейської конвенції про запобігання тортурам
Очільник Кремля Володимир Путін 29 вересня підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання тортурам і нелюдському або принизливому поводженню або покаранню. Причиною цього Москва назвала відмову Ради Європи забезпечити російське представництво в її статутних органах
Про це повідомило пропагандистське держагентство ТАСС.
"Денонсувати Європейську конвенцію про запобігання тортурам і нелюдському або принизливому поводженню або покаранню від 26 листопада 1987 року і протоколи №1 і №2 від 4 листопада 1993 року до неї, підписані від імені Російської Федерації в місті Страсбурзі 28 лютого 1996 року", – зазначено в підписаному Путіним законі.
Раніше глава держдуми РФ Вʼячеслав Володін заявляв, що роботу Москви в Європейському комітеті щодо конвенції нібито блокувала Рада Європи, бо та не дозволяла обрати нового члена комітету держави з грудня 2023 року.
Автори документа також зазначали, що такі дії Ради "підривають роботу механізму взаємного моніторингу дотримання міжнародних зобов'язань у сфері захисту від катувань, що і стало причиною денонсації".
Росія підписала Європейську конвенцію проти катувань 1996 року, а ратифікувала її 1998.
- 17 вересня держдума Росії схвалила законопроєкт російського диктатора Володимира Путіна про денонсацію Європейської конвенції проти катувань.
