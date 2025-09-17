Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

Державна дума РФ денонсувала Європейську конвенцію проти катувань. Голова відомства В'ячеслав Володін коментуючи рішення зазначив, що Рада Європи не реагує на буцімто випадки катувань мирних жителів та російських військових з боку України.

У російському Мін’юсті пообіцяли, що вихід з конвенції не спричинить зниження гарантій та порушення прав людини, пише Радіо Свобода.

"Росія продовжить участь у ключових міжнародних договорах, які передбачають як стандарти заборони тортур, так і механізми контролю за їх дотриманням", - йдеться у повідомленні.