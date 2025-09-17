Держдума РФ схвалила вихід із Європейської конвенції проти катувань
У середу, 17 вересня, держдума Росії схвалила законопроєкт російського диктатора Володимира Путіна про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
Державна дума РФ денонсувала Європейську конвенцію проти катувань. Голова відомства В'ячеслав Володін коментуючи рішення зазначив, що Рада Європи не реагує на буцімто випадки катувань мирних жителів та російських військових з боку України.
У російському Мін’юсті пообіцяли, що вихід з конвенції не спричинить зниження гарантій та порушення прав людини, пише Радіо Свобода.
Читайте також: "Зізнання у злочині": МЗС України відреагувало на рішення РФ вийти з Конвенції про запобігання катуванням
"Росія продовжить участь у ключових міжнародних договорах, які передбачають як стандарти заборони тортур, так і механізми контролю за їх дотриманням", - йдеться у повідомленні.
- 8 вересня Володимир Путін подав до держдуми законопроєкт про вихід із Європейської конвенції щодо запобігання катуванням та нелюдському або принизливому поводженню чи покаранню.
