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"Путін почав виводити війська та завернув на Київ": Лукашенко заявив, що нібито не надавав територію Білорусі для початку вторгнення

Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
10:17
Війна з Росією Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну - вони нібито самі завернули на Київ

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"У нас були навчання, на яких було задіяно кілька тисяч російських військ. Ці війська були в основному зі східного округу, і Путін почав виводити ці війська з Білорусі. Вони були на півдні, і цією дорогою, повз кордон з Україною, він почав виведення військ. Частину з них у якийсь період (спровокували, я в цьому переконаний) він завернув на Київ. Чого так сталося? Спитайте у Зеленського", - заявив Лукашенко.

На запитання, чому Білорусь у цей момент не підтримала Україну, Лукашенко заявив, що Росія - це їх союзник. Натомість він стверджує, що Україна повелася стосовно Білорусі вороже.

"Вона раніше, ніж англосакси, ввела проти нас санкції. Вона заборонила польоти наших цивільних літаків через територію України. Вона захопила наші рухливі склади з мінеральними добривами. Вона 75 великовантажних машин разом з людьми заарештувала. Вона повелася по-бандитськи. Мені довелося проводити спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили і розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути? Росія – наш союзник", - додав білоруський президент.

Він наголосив, що він підтримував і підтримуватиме Росію стільки, скільки їй це буде потрібно.

  • Також Лукашенко заявив, що Росія не застосує свою ядерну зброю, розміщену на території Білорусі, без його згоди.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
російська армія
Світ про Україну
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