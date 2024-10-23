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Лукашенко заявив, що Путін не застосує ядерну зброю, розміщену в Білорусі, без його згоди

Юлія Лаврук
23 жовтня, 2024 середа
22:25
Війна з Росією Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не застосує свою ядерну зброю, розміщену на території Білорусі, без його згоди

Зміст

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю журналісту BBC Стівену Розенбергу.

"Путін ніколи не застосує ту зброю, яка сьогодні розміщена на території Білорусі без згоди президента Білорусі. Ви це чітко повинні розуміти. Навіть якби не про ядерну зброю йшлося, і нам довелося б захищатися або атакувати, ми б теж порадилися з Путіним - це наш союзник", - сказав самопроголошений президент.

Також Лукашенко додав, що Білорусь не збирається ні на кого нападати, зокрема, на Україну. За його словами, "це наші люди - українці. Там живуть наші люди. Ми готові з ними співпрацювати, що б там не було"

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не вірить у залучення північнокорейських військ до війни в Україні.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
ядерна зброя
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