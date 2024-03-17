Путін показує себе "слабаком" перед своїм народом та елітою, - Буданов
Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що так звані президентські вибори в Росії є нелегітимними. Водночас президент РФ Володимир Путін показує себе слабким перед своїм народом та елітою
Про це пише Головне управління розвідки.
"Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість - це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається у РФ, послаблює режим загалом і путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - сказав Буданов.
За його словами, цьогорічні президентські вибори в Росії - це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях: "Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх".
- Всеросійський центр вивчення громадської думки (рос. ВЦИОМ), відомий своїми компліментарними для Кремля результатами соціологічних досліджень, у неділю, 17 березня 2024 року, оприлюднив дані власного екзитполу на так званих виборах президента РФ.
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