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Війна з Росією: хроніка
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Путін прагне напасти на країни НАТО, щоб показати їхню неспроможність швидкого реагування, - дипломат Чалий

10 січня, 2024 середа
20:43
Війна з Росією Володимир Путін

Дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий розповів, що є велика ймовірність нападу РФ на Естонію

Про це він розповів у етері Еспресо.

Стосовно нападу на Естонію, Чалий сказав: "Це не моя інформація, це інформація НАТО і я не буду казати всі джерела, але я точно знаю, де була ця розвідінформація і зі мною поділилися. Бо ті ж плани зливалися перед повномасштабним вторгненням, так і тепер ми можемо зробити висновки, що один сценарій в Росії у військовому плані був. Тепер ситуація на скільки зміниться в плані намірів Росії атакувати НАТО, можливо, через конкретно ці країни. Я не можу вам сказати, це моя думка, що Путін дуже хоче це зробити для того, щоб показати НАТО неспроможність швидкого реагування".

За його словами, тільки зараз НАТО змінює свою стратегію стримування на стратегію недопущення.

"Раніше в них був такий підхід: якщо атакують, наприклад, якусь з балтійських країн, то тоді 48 годин чи тиждень ця країна веде самооборону, а потім підтягуються інші країни НАТО. Спочатку сили швидкого реагування, а потім уже НАТО. Тепер Литва, Латвія, Естонія поставили питання руба: подивіться, що було в Україні, коли з Білорусі, Росії пішли на Київ, Бучу, Гостомель, Ірпінь, Бородянку, Мощун; ні, ми так не хочемо, ми країни, які хочуть, щоб контингенти ваші вже були розташовані. Тому Німеччина прийняла рішення про розташування німецької бригади на території Литви, єдина проблема в тому, що це тільки аж 2027 рік", - пояснює експерт.

Як повідомляє Чалий, країни Балтії правильно чинять, адже агресивна Росія може напасти й раніше, коли Альянс не буде готовий.

"Це питання часу і питання сили цих країн і НАТО тому ця вірогідність буде мінятися, але вона залишається абсолютно реальною. Я тільки думаю, що скоріше всього можуть атакувати (моя знову думка не підкріплена оперативними планами) Естонію. Там є Нарва, російські оці всі настрої та дуже серйозна агентура заслана туди навіть не з часів СРСР, а заслана останні десятиліття", - підсумував він.

  • Державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Залевський переконаний, що російський диктатор Путін не наважиться атакувати країни НАТО.
Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
НАТО
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