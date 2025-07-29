"Путін припинить терор, коли ми зламаємо хребет його економіки": Сибіга закликав партнерів максимально синхронізувати санкції проти РФ
Позиція президента США Дональда Трампа щодо Москви є реалістичною та твердою з огляду на те, що Путін відкидає мирні зусилля, а максимальна синхронізація санкцій США, ЄС і G7 проти РФ сьогодні є критично важливою
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього", – написав Сибіга.
Він зауважив, що максимальна синхронізація санкцій є критично важливою, і зараз слушний момент для цього.
"Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою", – наголосив міністр.
Він додав, що російські чиновники використовують пропаганду й заявляють, начебто воюють проти усього Заходу, щоб пояснити своєму населенню, чому така велика країна, як Росія, не досягла жодної стратегічної цілі у повномасштабній війні проти значно меншої України протягом уже понад трьох років.
"Але якщо вони вважають себе героями, які самотужки протистоять усьому Заходу, то нехай відчують консолідовану силу всього Заходу та максимальний санкційний тиск", – зауважив очільник МЗС.
Він додав, що Україна узгоджує національні санкції з санкціями союзників, останніми тижнями синхронізувала попередні пакети санкцій ЄС і надалі працює над цим. А в наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для агресора.
На пресконференції 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським лідером Володимиром Путіним і має намір скоротити 50 днів, які дав йому для примирення з Україною, до 10-12.
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