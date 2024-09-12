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"Путін проситиме про переговори": дипломат Безсмертний назвав фактори

Тетяна Нижник
12 вересня, 2024 четвер
21:33
Війна з Росією Ердоган переговори

Роман Безсмертний, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) розповів, що може змусити Росію до переговорів з Україною

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Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Тут словами справі не зарадиш, тут спрацює тільки сила. Власне, йдеться про необхідність постачання до України високоточної, далекобійної зброї у необхідній кількості, забезпеченість ЗСУ, необхідні дії союзників у цьому плані. Це і є та "булава Котигорошка", яка не тільки нанесе удар, а й створить тиск, який змусить Путіна просити про діалог. Бо якщо зважувати на дипломатичну мову, на застільні діалоги, чи прямо, чи через посередників, вони ніякої дії на нього не зчинять. Це лише фактор сили, що визнають усі, від творця кількості планів Дональда Трампа до нинішніх офіційних очільників більшості держав. Тільки фактор сили може змусити Путіна, будучи загнаного в кут, не те що вести переговори, а просити про ці переговори", - зазначив Безсмертний.

За його словами, на цьому і акцентується увага в нинішній ситуації: нанесення точкових ударів, наявність таких озброєнь є дуже серйозним і сильним аргументом. Це може паралізувати таких прифоснів осі зла, як Північна Корея, Іран, Білорусь, щоб вони не вешкались поміж ніг, коли Путіна будуть заганяти в кут. 

"Тоді можна буде говорити про саміт, хоча є декілька озвучених речей, які важко поєднати.
По-перше, місяць тому ми знали, що саміт має відбутися до виборів у США 5 листопада. Чесно кажучи, якщо подивитися на глобальний політичний календар, то в ньому місця для цього немає. Що стосується плану, презентації президенту Байдену, то очевидно він можливий у цей період, зокрема і на полях Генеральної асамблеї ООН в кінці поточного місяця. Однак треба розуміти, що на той момент уже буде зрозумілим, хто буде вести перед і хто буде претендувати на папаху у Вашингтоні", - пояснив він.

Тема презентації і вироблення спільного плану, скоріш за все, пройде декілька читань, і одне з них відбудеться на наступному Рамштайні, каже дипломат.

"Нинішній 24-й Рамштайн означився лише певними концептуальними сигналами, які стосуються цього плану.  Очевидно, що подальша робота над ним буде вестися спільно. Відтак можна сказати, що крига скресла в розумінні того, що по відношенню до Путіна треба працювати двома напрямками: пропозиціями, які стосуються діалогу з одного боку, а з іншого боку — силою заганяти його і примушувати до певних дій, тобто здатністю вести діалог і бути поступливим. Але я би сформулював це жорстко: здатністю нинішнього дотримуватися статуту Організації Об’єднаних Націй, світового порядку і міжнародного права", - резюмував Безсмертний.

  • Нещодавно Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його держава готова слугувати майданчиком для переговорів між Україною та Росією.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
переговори з РФ
Перемога України
Світ про Україну
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