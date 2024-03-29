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Путін віддасть всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, - Зеленський

29 березня, 2024 п'ятниця
16:57
Війна з Росією Зеленський з Гостомеля звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін може повернути Україні всі захоплені території

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю CBS News.

Для перемоги Україні потрібна зброя від західних партнерів, а також посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків із Кремлем.

За словами Володимира Зеленського, українським військовим не обов'язково виходити на кордони 1991 року, а достатньо буде повернути території, окуповані Росією після початку великої війни. Президент України вважає, що в такому випадку Путін втратить силу всередині РФ і поверне захоплені території.

"Лише тоді Путін буде готовий до діалогу. Тоді вимогою цивілізованого світу до нього має стати визволення всіх українських земель", – заявив Володимир Зеленський.

  • Президент України Володимир Зеленський 29 березня провів засідання Ради нацбезпеки й оборони в оновленому складі.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
допомога Україні
допомога США Україні
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