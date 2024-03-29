Путін віддасть всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін може повернути Україні всі захоплені території
Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю CBS News.
Для перемоги Україні потрібна зброя від західних партнерів, а також посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків із Кремлем.
За словами Володимира Зеленського, українським військовим не обов'язково виходити на кордони 1991 року, а достатньо буде повернути території, окуповані Росією після початку великої війни. Президент України вважає, що в такому випадку Путін втратить силу всередині РФ і поверне захоплені території.
"Лише тоді Путін буде готовий до діалогу. Тоді вимогою цивілізованого світу до нього має стати визволення всіх українських земель", – заявив Володимир Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський 29 березня провів засідання Ради нацбезпеки й оборони в оновленому складі.
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