"Путін втратив свою можливість": Курт Волкер припустив посилення санкцій проти РФ з боку США

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я гадаю, що президент Дональд Трамп намагається тиснути на Путіна. Він робить певні оферти. Трамп робить все для того, щоб витіснити такого агресора, як Путін, з міжнародної спільноти. Втім, він також намагається запропонувати альтернативу - певні бізнес-моделі. Путін просто ж відповідає - ні. Як на мене, санкції проти РФ будуть продовжуватись, а військова допомога Україні буде постачатись й надалі. Путін втратив свою можливість", - пояснив Волкер.



Дипломат наголосив, що зниження цін на енергоносії може суттєво вплинути на бюджет Росії.



"Дуже добре, що зараз Дональд Трамп бачить яким є російський диктатор Путін, як він діє і відкидає пропозиції. Тому все це призводить до продовження санкцій, а також конгрес буде впроваджувати вторинні санкції проти РФ. Ціни на енергоносії також будуть зменшуватись, що звісно вдарить по бюджету Путіна", - додав він.