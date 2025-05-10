"Путін втратив свою можливість": Курт Волкер припустив посилення санкцій проти РФ з боку США
Американський дипломат, постійний представник США у НАТО (2008-2009), спецпредставник Держдепартаменту з питань України (2017-2019) Курт Волкер вважає, що США можуть посилити санкції проти Росії у відповідь не затягування переговорного процесу з боку Путіна
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я гадаю, що президент Дональд Трамп намагається тиснути на Путіна. Він робить певні оферти. Трамп робить все для того, щоб витіснити такого агресора, як Путін, з міжнародної спільноти. Втім, він також намагається запропонувати альтернативу - певні бізнес-моделі. Путін просто ж відповідає - ні. Як на мене, санкції проти РФ будуть продовжуватись, а військова допомога Україні буде постачатись й надалі. Путін втратив свою можливість", - пояснив Волкер.
Дипломат наголосив, що зниження цін на енергоносії може суттєво вплинути на бюджет Росії.
"Дуже добре, що зараз Дональд Трамп бачить яким є російський диктатор Путін, як він діє і відкидає пропозиції. Тому все це призводить до продовження санкцій, а також конгрес буде впроваджувати вторинні санкції проти РФ. Ціни на енергоносії також будуть зменшуватись, що звісно вдарить по бюджету Путіна", - додав він.
- 9 травня в Reuters із посиланням на дипломатичне джерело у Франції повідомили, що Сполучені Штати Америки та партнери з Європейського Союзу закінчують роботу над пропозицією стосовно 30-денного припинення вогню в Україні.
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