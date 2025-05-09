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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією США та європейські союзники доопрацьовують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні, - Reuters

США та європейські союзники доопрацьовують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні, - Reuters

Дар'я Куркіна
9 травня, 2025 п'ятниця
20:19
Війна з Росією ЄС США

Сполучені Штати Америки та партнери з Європейського Союзу закінчують роботу над пропозицією стосовно 30-денного припинення вогню в Україні.

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичне джерело у Франції.

За словами співрозмовника агентства, якщо РФ відхилить цю пропозицію - Вашингтон і європейці спільно введуть нові санкції проти Москви. Однак що можуть передбачати обмеження, не зазначено.

"Ми ще не маємо остаточного проєкту, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення. Що може статися в найближчі години і дні - так це оголошення про припинення вогню або на 30 днів, або на окремі ділянки, що все ще обговорюється", - сказало джерело Reuters.

Співрозмовник додав, що обговорення між американською та європейською сторонами активізувалися минулого тижня. За його словами, президенти Франції та США, Емманюель Макрон і Дональд Трамп, говорили щодо пропозиції припинення вогню в четвер, 8 травня.

"Ми відчули в дискусіях з американцями деяке роздратування щодо російської позиції, відсутність активності та серйозності у її відповідях на те, що було запропоновано раніше. Рішення практично прийнято", - зауважив французький дипломат.

  • 8 травня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати хочуть, щоб Росія та Україна розпочали діалог між собою. Він також зауважив, що США прагнуть зрозуміти, чого прагне РФ для завершення війни.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Франція
Європа
російська армія
санкції проти Росії
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
санкції ЄС проти Росії
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