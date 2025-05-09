США та європейські союзники доопрацьовують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичне джерело у Франції.

За словами співрозмовника агентства, якщо РФ відхилить цю пропозицію - Вашингтон і європейці спільно введуть нові санкції проти Москви. Однак що можуть передбачати обмеження, не зазначено.

"Ми ще не маємо остаточного проєкту, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення. Що може статися в найближчі години і дні - так це оголошення про припинення вогню або на 30 днів, або на окремі ділянки, що все ще обговорюється", - сказало джерело Reuters.

Співрозмовник додав, що обговорення між американською та європейською сторонами активізувалися минулого тижня. За його словами, президенти Франції та США, Емманюель Макрон і Дональд Трамп, говорили щодо пропозиції припинення вогню в четвер, 8 травня.

"Ми відчули в дискусіях з американцями деяке роздратування щодо російської позиції, відсутність активності та серйозності у її відповідях на те, що було запропоновано раніше. Рішення практично прийнято", - зауважив французький дипломат.