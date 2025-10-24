Путін вважає, що змусить Україну капітулювати шляхом деградації українського тилу, - Портников

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

"Стратегія Путіна цілком очевидна. Він вважає, що може змусити Україну капітулювати шляхом деградації українського тилу. Це, до речі, дуже проста логіка. Якщо російська армія не може впродовж 4 років зайняти значні території України, потрібно змусити українців до капітуляції. Знову ж таки, як українці можуть вважати, що росіяни внаслідок якихось дронів у Москві чи Санкт-Петербурзі будуть бажати від Путіна миру, так і російський диктатор може вважати, що якщо він перетворить Україну на руїни, з цих руїн українці будуть благати його про капітуляцію. Таким чином деградація українського тилу й знищення інфраструктури призведе до такої бажаної росіянам перемоги й приєднання українських областей до Росії. Удари по дитячих садках є частиною цього меню, адже, батьки мають подумати, що якщо вони й надалі збираються жити у прикордонних з Росією областях України й не хочуть, щоб їхні діти гинули під КАБами, то хай приєднуються до РФ і будуть жити мирно й щасливо. Ось і вся стратегія Путіна", - пояснив Портников.

Журналіст також додав, що ідея перетворення півдня та сходу України на плацдарм для захоплення всієї України завжди була частиною геополітичних планів Путіна та його оточення.

"Путін вважає, що саме таким чином він примусить мирне населення поставити крапку в існуванні України. Також вони сподіваються на протести, принаймні в тих регіонах України, де були досить серйозні позиції проросійських й антиукраїнських сил. Зокрема, південь та схід України. Ідея перетворення півдня та сходу України на плацдарм для захоплення всієї України завжди була частиною геополітичних планів Путіна та його оточення", - підсумував він.

