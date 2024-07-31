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Путін затвердив виплати по 400 тис. руб. тим, хто до кінця року піде воювати проти України

Катерина Єсікова
31 липня, 2024 середа
11:27
Війна з Росією путін літак

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ щодо виплат по 400 тисяч рублів для окупантів, які погодяться до кінця 2024 року піти на війну проти України

Зміст

Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ ТАСС.

"Путін встановив одноразову виплату в 400 тис. рублів для тих, хто уклав контракт з ЗС РФ для участі в "спецоперації" з 1 серпня по 31 грудня", - йдеться у повідомленні.

Водночас Путін рекомендував регіонам виплачувати від 400 тис. руб. тим окупантам, які уклали контракт для війни проти України.

  • На тимчасово окупованих територіях загарбники обіцяють винагороду в 15 тис. рублів кожному, хто вербуватиме людей до російської армії.
Теги:
Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
окупанти
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