Путін затвердив виплати по 400 тис. руб. тим, хто до кінця року піде воювати проти України

Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ ТАСС.

"Путін встановив одноразову виплату в 400 тис. рублів для тих, хто уклав контракт з ЗС РФ для участі в "спецоперації" з 1 серпня по 31 грудня", - йдеться у повідомленні.

Водночас Путін рекомендував регіонам виплачувати від 400 тис. руб. тим окупантам, які уклали контракт для війни проти України.