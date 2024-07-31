Путін затвердив виплати по 400 тис. руб. тим, хто до кінця року піде воювати проти України
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ щодо виплат по 400 тисяч рублів для окупантів, які погодяться до кінця 2024 року піти на війну проти України
Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ ТАСС.
"Путін встановив одноразову виплату в 400 тис. рублів для тих, хто уклав контракт з ЗС РФ для участі в "спецоперації" з 1 серпня по 31 грудня", - йдеться у повідомленні.
Водночас Путін рекомендував регіонам виплачувати від 400 тис. руб. тим окупантам, які уклали контракт для війни проти України.
- На тимчасово окупованих територіях загарбники обіцяють винагороду в 15 тис. рублів кожному, хто вербуватиме людей до російської армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.31
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.86
- Актуальне
- Важливе