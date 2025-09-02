Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Путін заявив, що РФ нібито не планує нападати на Європу та воює в Україні заради "захисту власних інтересів"

Ксенія Золотова
2 вересня, 2025 вiвторок
13:43
Війна з Росією путін

Очільник РФ Володимир Путін вчергове намагався заперечити підготовку Кремля до можливих агресивних дій проти країн Європи та виправдовував війну проти України "захистом власних інтересів"

Зміст

Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо на полях саміту ШОС у Китаї, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".

За його словами, розмови про плани Москви напасти на ЄС це буцімто вигадки Заходу.

"Вони спеціалісти по казках і фільмах жахів. Будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює, що Росія не збирається ні на кого нападати", — сказав Путін.

Він виправдовував війну проти України, заявивши, що Москва була нібито "змушена захищати людей, які пов’язують свою долю з Росією".

"Єдина ціль Росії на Україні — захист власних інтересів", — наголосив російський диктатор.

Крім того, Путін прокоментував удари по енергетичній інфраструктурі, перекладаючи відповідальність на Україну: "Москва довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергетиці, а потім почала серйозно відповідати".

Він також додав, що спроби Києва завдати шкоди Росії "б’ють і по партнерах Москви".

Окремо Путін торкнувся питання євроінтеграції України. Він заявив, що Росія "ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС", однак назвав абсолютно неприйнятним її вступ до НАТО.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає можливість співпраці на Запорізькій атомній електростанції у тристоронньому форматі за участі США та України.

 

Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Будинок у Кончі-Заспі
Автор Зіновія Воронович
30 серпня, 2025 субота
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
2025, вiвторок
2 вересня
13:40
Фіцо під час зустрічі з Путіним
Фіцо під час зустрічі з Путіним пожалівся на атаки на нафтопровід "Дружба" та порівняв членство в ЄС із "жабою на дні колодязя"
13:27
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною
12:49
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 1100 людей, ще понад 3000 поранені
12:32
2000 метрів до Андріївки
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова встановив рекорд за кількістю глядачів у перший тиждень прокату
12:31
сили ППО
РФ від ранку атакує дронами Київ та область: в Дніпровському районі столиці впав уламок БПЛА
12:23
Збір на РЕБ та двигуни для медеваків ССО
12:20
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що вводить 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку
12:07
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Розвідка Південної Кореї назвала кількість загиблих військових КНДР на війні проти України
12:03
Джамала
Євробачення-2026: Джамала стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору
12:01
OPINION
Саміт у Пекіні: що насправді важливо
11:53
Огляд
Чому Путін хоче "переможної війни", а не шукає миру: 80 років з дня капітуляції Японії та уроки історії
11:46
Зсув ґрунту на заході Судану
Зсув ґрунту на заході Судану зруйнував ціле село: щонайменше 1000 людей загинули
11:45
Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Розгромна машина" отримав 15-хвилинні овації на Венеційському кінофестивалі
11:36
Ексклюзив
Анатолій Шовкун
Від важкого поранення - до нового старту на татамі: ветеран ССО після втрати ноги повернувся у спорт і готується до турніру з адаптивного дзюдо
11:34
В Україні розпочнуть тестування системи е-Нотаріат
11:31
Ексклюзив
Андрій Парубій
Кілеру хтось асистував: військовий експерт Ступак про вбивство Парубія
11:28
Сили оборони звільнили Удачне на Покровському напрямку, - Генштаб
10:47
Енергетика
Споживання електроенергії зменшується через зниження температури: ситуація в енергосистемі 2 вересня
10:42
Сі Цзіньпін і путін
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним назвав китайсько-російські відносини еталонними
10:29
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:24
Відключення електроенергії
У Чорноморську відновили електропостачання для понад 15 тис. абонентів
10:10
СБУ викрила російського агента, який шпигував на Донеччині
10:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Основна проблема - це тактика тотального просочування: бригада "Рубіж" про ситуацію на Покровському напрямку
10:05
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин прибуде на військовий парад до Пекіна на спеціальному броньованому потязі
10:04
OPINION
Убивство Парубія. Чому Telegram треба закрити
09:48
Польські вояки
У Польщі розпочали масштабні навчання за участі 30 тис. військових
09:34
Віктор Янукович
ISW пояснив, навіщо Кремль оприлюднив звернення Януковича одразу після промови Путіна на саміті ШОС
09:05
Ексклюзив
Микола Княжицький
Вбивство Парубія: нардеп Княжицький припустив, хто може стати наступною ціллю РФ
08:45
Кевін, Шахтар
Лідер "Шахтаря" перейшов за 40 млн євро до англійського клубу
08:28
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 120 зі 150 ворожих дронів
08:16
Знімався у "Міцному горішку", "Зеленій милі" та "Сутінках": у віці 73 роки помер канадський актор Грем Грін
08:12
Ексклюзив
Дональд Трамп
Чутки про стан здоров'я Трампа зараз є найважливішою новиною у США, - викладачка університету Temple з Філадельфії
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку захисники зупинили 46 ворожих атак
08:00
OPINION
Китай використовує Росію як таран проти західної цивілізації
07:49
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Український футболіст Зінченко перейшов з "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест"
07:33
Бельгія
Бельгія визнає Палестину як державу на Генасамблеї ООН
07:20
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами вночі 2 вересня: в Білій Церкві загинула людина, в Сумах є поранені, серед них дитина
06:54
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила танк, 53 артсистеми та 800 військових
06:47
МАГАТЕ
МАГАТЕ виявило сліди урану на об'єкті у Сирії, який Ізраїль розбомбив у 2007 році
06:24
вибух, ракетна атака
"Затримано постачання окупаційних військ": партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині
Більше новин
