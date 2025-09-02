Путін заявив, що РФ нібито не планує нападати на Європу та воює в Україні заради "захисту власних інтересів"

Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо на полях саміту ШОС у Китаї, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".

За його словами, розмови про плани Москви напасти на ЄС це буцімто вигадки Заходу.

"Вони спеціалісти по казках і фільмах жахів. Будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює, що Росія не збирається ні на кого нападати", — сказав Путін.

Він виправдовував війну проти України, заявивши, що Москва була нібито "змушена захищати людей, які пов’язують свою долю з Росією".

"Єдина ціль Росії на Україні — захист власних інтересів", — наголосив російський диктатор.

Крім того, Путін прокоментував удари по енергетичній інфраструктурі, перекладаючи відповідальність на Україну: "Москва довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергетиці, а потім почала серйозно відповідати".

Він також додав, що спроби Києва завдати шкоди Росії "б’ють і по партнерах Москви".

Окремо Путін торкнувся питання євроінтеграції України. Він заявив, що Росія "ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС", однак назвав абсолютно неприйнятним її вступ до НАТО.