Путін заявив, що РФ нібито не планує нападати на Європу та воює в Україні заради "захисту власних інтересів"
Очільник РФ Володимир Путін вчергове намагався заперечити підготовку Кремля до можливих агресивних дій проти країн Європи та виправдовував війну проти України "захистом власних інтересів"
Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо на полях саміту ШОС у Китаї, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".
За його словами, розмови про плани Москви напасти на ЄС це буцімто вигадки Заходу.
"Вони спеціалісти по казках і фільмах жахів. Будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює, що Росія не збирається ні на кого нападати", — сказав Путін.
Він виправдовував війну проти України, заявивши, що Москва була нібито "змушена захищати людей, які пов’язують свою долю з Росією".
"Єдина ціль Росії на Україні — захист власних інтересів", — наголосив російський диктатор.
Крім того, Путін прокоментував удари по енергетичній інфраструктурі, перекладаючи відповідальність на Україну: "Москва довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергетиці, а потім почала серйозно відповідати".
Він також додав, що спроби Києва завдати шкоди Росії "б’ють і по партнерах Москви".
Окремо Путін торкнувся питання євроінтеграції України. Він заявив, що Росія "ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС", однак назвав абсолютно неприйнятним її вступ до НАТО.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає можливість співпраці на Запорізькій атомній електростанції у тристоронньому форматі за участі США та України.
