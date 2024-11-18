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Путін зустрівся зі своїм ставлеником на ТОТ Запоріжжя Балицьким

Марія Науменко
18 листопада, 2024 понедiлок
12:55
Війна з Росією Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький

У понеділок, 18 листопада, російський диктатор Володимир Путін провів робочу зустріч з гауляйтером Запорізької області Євгеном Балицьким

Зміст

Про це інформує Telegram-канал Кремль. Новости.

Під час зустрічі з Путіним Балицький презентував звіт про реалізацію проєктів у сфері соціальної інфраструктури, включаючи будівництво дитячої лікарні та відновлення шкіл. 

За його словами, будівництво дитячої лікарні було розпочато за ініціативи Путіна, який "переймається" питання материнства та дитинства.

"Це викликає високий позитивний резонанс серед нашого населення, тому що, як я вже сказав, якісні послуги ми не можемо надавати в повному обсязі, оскільки немає у нас такої лікарні, - зазначив він. - Ваша ініціатива у цьому питанні, знаючи вашу турботу про материнство й дитинство, має величезний резонанс". 

Також обговорювалися питання дорожнього будівництва, стану промисловості та сільського господарства. 

Крім того, під час зустрічі було розглянуто питання виплат постраждалим від війни, а також заходів, спрямованих на "забезпечення безпеки" Запорізької атомної електростанції.

  • 10 листопада начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на своєму Telegram-каналі заявив, що окупаційна адміністрація на ТОТ Запорізької області розгорнула масштабну кампанію з конфіскації нерухомості, що належить українським громадянам.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
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