Про це він сказав під час виступу на засіданні високого рівня Радбезу ООН щодо України.

"Також тут (на Радбезі ООН, – ред.) представлений Китай. Це сильна держава, від якої зараз Росія повністю залежить. Якби Китай справді хотів, аби ця війна скінчилася, він би міг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо", – наголосив президент.

Він підкреслив, що Пекін залишається "мовчазним і відстороненим" замість дій заради миру.

Також Зеленський згадав про Будапештський меморандум.

"Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова", – заявив він.

Український лідер акцентував, що наразі Київ, Велика Британія, Франція й ще понад 30 держав коаліції охочих будують нову архітектуру безпеки.