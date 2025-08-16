Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак

Про це в етері Еспресо розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

"Звичайно, що зараз дві сторони будуть розповідати про те, які прекрасні були переговори і як багато досягли. Дональду Трампу дуже важливо не втратити обличчя. Путіну звичайно є чим пишатись, давайте будемо відверті. Як мінімум три позиції він виграв. Зокрема, відбувається його міжнародна легітимізація, ще на досить серйозному рівні. Другий момент - час. Це те, в чому сьогодні зацікавлений Путін, враховуючи наступ російської армії й те, що йому обіцяють значні успіхи на фронті. Ну і звісно відтермінування санкцій. Тобто, всі три пункти, які максимально можна було досягти, Путін виграв", - пояснив Шлінчак.

Політолог зауважив, що російська делегація добре підготувалась до зустрічі з Трампом, підігруючи йому темою виборів президента США 2020 року і звинувачуючи у цій війні його попередників.

"Я гадаю, що йому дійсно є чим пишатись. Оскільки вони досить філігранно відіграли на всіх позиціях Трампа, на які реагував завжди - вибори 2020 року, погані попередники й ті карти, якщо це правда, які привіз Путін, щоб розповідати Трампу про начебто штучно створену Україну. Тому, я думаю, що весь їхній діалог і відбувався десь за такого сценарію", - додав він.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

