Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
Російський диктатор Путін отримав від зустрічі Трампа те, що хотів - міжнародну легітимізацію, час для продовження наступу на фронті й відтермінування санкцій
Про це в етері Еспресо розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
"Звичайно, що зараз дві сторони будуть розповідати про те, які прекрасні були переговори і як багато досягли. Дональду Трампу дуже важливо не втратити обличчя. Путіну звичайно є чим пишатись, давайте будемо відверті. Як мінімум три позиції він виграв. Зокрема, відбувається його міжнародна легітимізація, ще на досить серйозному рівні. Другий момент - час. Це те, в чому сьогодні зацікавлений Путін, враховуючи наступ російської армії й те, що йому обіцяють значні успіхи на фронті. Ну і звісно відтермінування санкцій. Тобто, всі три пункти, які максимально можна було досягти, Путін виграв", - пояснив Шлінчак.
Політолог зауважив, що російська делегація добре підготувалась до зустрічі з Трампом, підігруючи йому темою виборів президента США 2020 року і звинувачуючи у цій війні його попередників.
"Я гадаю, що йому дійсно є чим пишатись. Оскільки вони досить філігранно відіграли на всіх позиціях Трампа, на які реагував завжди - вибори 2020 року, погані попередники й ті карти, якщо це правда, які привіз Путін, щоб розповідати Трампу про начебто штучно створену Україну. Тому, я думаю, що весь їхній діалог і відбувався десь за такого сценарію", - додав він.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе