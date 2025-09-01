Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ракета "Фламінго" занадто потужна, щоб застосовувати її проти двох гелікоптерів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про ураження Мі-8
Ексклюзив

Ракета "Фламінго" занадто потужна, щоб застосовувати її проти двох гелікоптерів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про ураження Мі-8

Марина Клюєва
1 вересня, 2025 понедiлок
19:03
Війна з Росією вертоліт Мі-8МТ

Ракета "Фламінго" занадто потужна, щоб застосовувати її проти двох гелікоптерів, скоріш за все, це були FPV-дрони

Зміст

Таку думку висловив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко в етері Еспресо. 

"Інформація була така, що це працювало ГУР, скоріш за все, це були FPV-дрони, і удари були дронами, тому що ця ракета (Фламінго, - ред.), у неї дуже потужна бойова частина. І я думаю, її використовувати проти двох вертольотів немає сенсу. А FPV-дрони, зараз ми спостерігаємо дуже позитивну для нас динаміку, що FPV-дрони потихеньку розповзаються все більше і більше, як і на територіях окупованих нашої держави, так вже і в межах Російської Федерації. Недавно такі удари були по кораблях в Азовському морі, зараз ми бачимо удари по радіотелескопу РТ-70, він знаходиться біля міста Євпаторія. І в принципі він забезпечує функціонування супутників угруповання Російської Федерації. Тобто всі оці супутники-шпигуни, які знаходяться в космосі, вони керуються в тому числі і за рахунок оцієї от антени. Вона тривалий час була під контролем України. І тоді, я так розумію, що в України тоді не було потреби, але тримали персонал для того, щоб він працював в Російській Федерації", - розповів він.

Після того, як росіян окупували Крим, вони використують цей радіотелескоп: "Але до вчорашнього дня, коли от сили безпеки як мінімум пошкодили серйозно цей об'єкт".

Що стосується гелікоптерів, вони знаходилися під Сімферопелем: "Вертольоти - це аеродром Гвардійський, він знаходиться під Сімферополем. Там є авіація, там є вертольоти і пошкоджені вертольоти Мі-8, це самий розповсюджений вертоліт його використовують, як для транспортування, так і вогневої підтримки. Так що те, що ці вертольоти виведені з ладу, як мінімум, це позитивно впливає на те, щоб вони просто не наносили вогневого ураження, не десантували ворожі десанти на півдні України, там, де вони використовуються". 

"Також була інформація про пошкоджений буксир Бук. Це досить нове судно, кінець 2017 року, що є новим для Російської Федерації, там небагато будується, але це судно було збудоване тільки декілька років тому, як воно увійшло до складу допоміжних сил Чорноморського флоту. І зараз воно вражене. Цікаво, що воно побудоване було в Санкт-Петербурзі, до речі, по ліцензії канадській. Це також впливає на бойовий потенціал, тому що воно може бути задіяне і для пошуково-рятувальних робіт флота Чорноморського, де водолазних спусків і до інших таких заходів, які потребують допомоги. Сили безпеки і оборони цілеспрямовано працюють над такими ключовими об'єктами в Криму, у військовому мистецтві то називається центр тяжіння противника, які забезпечують його критичну силу. Це фактично на тактичному, оперативному, може навіть стратегічному рівні, тому що оця антена RT-70, вона мала стратегічне значення. Тому що супутники російські, вони забезпечують функціонування, до речі, супутникової системи наведення російської, яка називається ГЛОНАСС, яку використовують ракети і Х-101, і Калібри, і всі інші під час коригування свого польоту, коли летять на цілі в Україну", - додав Андрій Риженко.

  • 1 вересня бійці ГУР завдали дронового удару по авіабазі росіян у тимчасово анексованому Криму та уразили два ворожі гелікоптери Мі-8 і судно
Теги:
Новини
Україна
Крим
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
безпілотник
ГУР
Військові новини
Авіація
Коментар з Антоном Борковським
