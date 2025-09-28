Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
Малий ракетний корабель Росії "Вишній Волочек" проєкту 21631 "Буян-М", що входить до складу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів, на початку серпня поточного року зазнав аварії, врізавшись у цивільний танкер під час маневрування в Азовському морі
Інцидент стався 7 серпня у Темрюцькій затоці, і, попри спроби російського командування приховати пошкодження корабля, у мережі з’явилися документи, які підтверджують факт зіткнення, розповідадє український військовий портал Defense-Express із посиланням на наближений до силовиків РФ телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Опубліковано деталі інциденту, зокрема схема маневрування корабля під час аварії, фотографії пошкоджень та звіт капітана 1 рангу Олега Сардіна, у якому викладено всі обставини події.
Зі звіту випливає, що о 3:59 ранку командуванню корабля було передано наказ виконати розворот через лівий борт після виявлення у небі групи безпілотних літальних апаратів, ймовірно українських дронів. У результаті маневру вже о 4:05 корабель "Вишній Волочек" зіткнувся лівим бортом із танкером "Назан".
Схема маневрування корабля під час аварії 7 серпня цього року, джерело - ВЧК ОГПУ
Інцидент офіційно кваліфікували як "аварія, пов’язана з управлінням корабля". Зіткнення стало наслідком поспішного маневру під час уникнення ймовірної атаки з повітря та демонструє реальні наслідки спроби приховати небойові інциденти на військових кораблях РФ.
- 11 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки під Новоросійськом в акваторії Чорного моря уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе