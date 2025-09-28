Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі

Інцидент стався 7 серпня у Темрюцькій затоці, і, попри спроби російського командування приховати пошкодження корабля, у мережі з’явилися документи, які підтверджують факт зіткнення, розповідадє український військовий портал Defense-Express із посиланням на наближений до силовиків РФ телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Опубліковано деталі інциденту, зокрема схема маневрування корабля під час аварії, фотографії пошкоджень та звіт капітана 1 рангу Олега Сардіна, у якому викладено всі обставини події.

Зі звіту випливає, що о 3:59 ранку командуванню корабля було передано наказ виконати розворот через лівий борт після виявлення у небі групи безпілотних літальних апаратів, ймовірно українських дронів. У результаті маневру вже о 4:05 корабель "Вишній Волочек" зіткнувся лівим бортом із танкером "Назан".

Схема маневрування корабля під час аварії 7 серпня цього року, джерело - ВЧК ОГПУ

Інцидент офіційно кваліфікували як "аварія, пов’язана з управлінням корабля". Зіткнення стало наслідком поспішного маневру під час уникнення ймовірної атаки з повітря та демонструє реальні наслідки спроби приховати небойові інциденти на військових кораблях РФ.