Рашисти примусово мобілізують фермерів на окупованих територіях України

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, російські окупанти будь-якими способами намагаються покрити втрати своїх військ чоловіками, які залишилися на поневолених територіях. Зокрема, активізували механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей.

Особливу увагу росіяни зосередили на фермерах. У низці населених пунктів вони розіслали письмові вимоги по господарствах негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку.

У разі невиконання цієї директиви окупант погрожують покарати сільськогосподарські підприємства чи окремих фермерів штрафами у 400 тисяч рублів (близько $4500). Проте навіть сплата такого штрафу не гарантує, що вдасться уникнути участі у війні проти України в лавах армії РФ.

Під загрозою примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України зараз фактично перебувають усі чоловіки віком від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні та 17-річні підлітки, яких Москва також намагається загнати до окупаційного війська.

Як зазначають у розвідці, така активізація примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях спричинена потребою рашистів покривати втрати особового складу, а також зниженням підтримки війни серед російського населення.

"Оскільки кремлівські "технологи" наразі вважають за неможливе оголосити масштабну хвилю мобілізації на Росії, аби не погіршувати соціальний фон перед так званими “виборами Путіна”, чоловіче цивільне населення в окупації знову перебуває під хвилею тиску", – додає ГУР.