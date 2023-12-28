Окупантам на Луганщині наказали поставити 16-річних юнаків на військовий облік за 3 місяці, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Відповідні комісії мають почати роботу з 10 січня 2024 року на тимчасово окупованій території Луганської області. Також у повідомленні Лисогор зазначив, що російська окупаційна адміністрація наділила ці комісії широкими повноваженнями, аби вони встигли впоратися до 31 березня. Саме тоді у РФ завершаться вибори президента.

Старших чоловіків, які від часу окупації оминули військкомати, також обліковуватимуть із 31 грудня.

"До цієї роботи долучили також підприємства, установи та організації, аби отримувати необхідні персональні дані чоловіків. Навчальні заклади, зокрема, мають забезпечити термінову явку юнаків до військкоматів", - написав очільник Луганської ОВА.

Він зауважив, що "далеко не в кожному населеному пункті так званої "ЛНР" є необхідна кількість лікарів вузьких спеціальностей". Через це чоловіків на медичні огляди відправлятимуть до сусідніх районів. У той час жителям Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Сватового та Троїцького наказали стати на військовий облік в інших містах.