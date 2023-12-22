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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Донеччині окупанти вимагають ставити дітей 2007 року на військовий облік, - Андрющенко

На Донеччині окупанти вимагають ставити дітей 2007 року на військовий облік, - Андрющенко

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З 2024 року російські окупанти мають намір ставити дітей 2007 року на військовий облік. Вони вже сформували відповідні положення та розпочали підготовку

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вже за дорученням окупантів по Маріуполю та району почали формування справ призовника та постановці на військовий облік дітей, що народились у 2007 році. Для чого? Аби повноцінно забезпечити призов та наповнення штурмово-м'ясних батальйонів наступного року", - йдеться у повідомленні. 

Андрющенко опублікував відповідні документи, які сформували окупанти для підготовки до призову, й закликав батьків звернути на них увагу.

"Ви самі зараз будете виписувати своїм дітям повістку, заповнюючи анкети для справи призовника. Поки не пізно. Тікайте. Інакше...подивиться цифри українського Генштабу. Не дайте туди потрапити вашому сину", - наголосив він.

  • Російське військове керівництво формує для війни з Україною псевдодобровольчі батальйони.
Росія
Маріуполь
російська армія
мобілізація
Донеччина
окуповані території
окупанти
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