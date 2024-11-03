"Разом кохали, разом "на щиті": на війні проти росіян загинули наречені з Третьої штурмової - медикиня "Валькірія" та військовий "Берсерк"

Про це повідомляють керівниця медслужби 3-ї ОШБр Вікторія Ковач та волонтерка Лілія Матвєєва.

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"... Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", - написала волонтерка.

Водночас Ковач нагадала як Нагорна 24 лютого прийшла в одну зі шкіл Києва, аби стати на захист України.

"Зі всім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе, у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка, як ніхто, знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі", - пише керівниця медслужби.

"Ти любила чорне в одязі і світле в людях. Ти була неординарною в усьому - від килима в передпокої, якого лякався кіт, до "понюхай, які прикольні парфуми". Ми говорили про ножі і людський біль, про помсту за загиблих і про людську любов. Ти читала книги і любила довгі вії. А ще - ти їздила зі мною на заправку по нічні хот-доги. Бо тоді це дуже треба було", - згадує Ковач.

Військовослужбовець Роман Трохимець опублікував пост у пам’ять про побратима "Берсерка".

"Тебе не долали ні снаряди, ні кулі. Лише КАБом запущеним з літака, вороги змогли знищити твоє фізичне тіло. Знаю, що ти не боявся смерті і сприймав її гідно, як чоловік і як воїн", - написав військовий.