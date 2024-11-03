"Разом кохали, разом "на щиті": на війні проти росіян загинули наречені з Третьої штурмової - медикиня "Валькірія" та військовий "Берсерк"
На фронті проти російських окупантів загинули медикиня Третьої окремої штурмової бригади сержант Валентина "Валькірія" Нагорна та її хлопець військовий Данило "Берсерк"
Про це повідомляють керівниця медслужби 3-ї ОШБр Вікторія Ковач та волонтерка Лілія Матвєєва.
"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"... Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", - написала волонтерка.
Водночас Ковач нагадала як Нагорна 24 лютого прийшла в одну зі шкіл Києва, аби стати на захист України.
"Зі всім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе, у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка, як ніхто, знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі", - пише керівниця медслужби.
"Ти любила чорне в одязі і світле в людях. Ти була неординарною в усьому - від килима в передпокої, якого лякався кіт, до "понюхай, які прикольні парфуми". Ми говорили про ножі і людський біль, про помсту за загиблих і про людську любов. Ти читала книги і любила довгі вії. А ще - ти їздила зі мною на заправку по нічні хот-доги. Бо тоді це дуже треба було", - згадує Ковач.
Військовослужбовець Роман Трохимець опублікував пост у пам’ять про побратима "Берсерка".
"Тебе не долали ні снаряди, ні кулі. Лише КАБом запущеним з літака, вороги змогли знищити твоє фізичне тіло. Знаю, що ти не боявся смерті і сприймав її гідно, як чоловік і як воїн", - написав військовий.
- Віддав в бою життя за Україну київський імунолог, військовослужбовець 207-го окремого батальйону територіальної оборони 241-ї окремої бригади територіальної оборони, молодший сержант Андрій Рибаков.
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